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Anı nasıl yazılır? Anı kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Anı nasıl yazılır Anı kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimiz diğer medeniyetlerden beslenerek çok gelişmiş ve zengin bir hal almıştır. Bu nedenle de dilimize farklı dillerden geçen pek çok kelime bulunuyor. Dünyanın en zengin dillerinden birine sahip olduğumuz için her gün farklı bir kelime vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Hayatın içinde en sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alan anı da bunlardan bir tanesidir. Anı nasıl yazılır sizler için derledik.

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Günlük hayatın içinde en sık kullandığımız kelimeler arasında yer alan anı sözcüğünün yazılışı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

 Anı Nasıl Yazılır?

 Anı kelimesi, günlük hayatta en sık kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de yazılışı ve anlamı da en çok araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Anı kelimesi dilimizde hayıra, geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan hafızanın sakladığı her türlü iz ve yaşanmış olayların anlatıldığı bir yazı türü olarak tanımlanıyor. Anı kelimesi, dilimizde pek çok kelimede de olduğu gibi söylendiği gibi okunan kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de bu kelime “anı” şeklinde yazılıyor. Anı kelimesi, 3 karakterle yazılır. “A” harfi ile başlar ve “I” harfi ile biter. Bu kelimenin ise, tersten okunuşu ise “ına” olarak bilinir.

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 Anı Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için TDK sözlüğüne bakmak gerekiyor. Bu sözlüğe göre hayatımızın içinde çok sık kullandığımız bu kelimenin doğru yazılışı ise “anı” şeklinde gösteriliyor.

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