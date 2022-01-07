Anı nasıl yazılır? Anı kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Günlük hayatın içinde en sık kullandığımız kelimeler arasında yer alan anı sözcüğünün yazılışı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Anı Nasıl Yazılır?

Anı kelimesi, günlük hayatta en sık kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de yazılışı ve anlamı da en çok araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Anı kelimesi dilimizde hayıra, geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan hafızanın sakladığı her türlü iz ve yaşanmış olayların anlatıldığı bir yazı türü olarak tanımlanıyor. Anı kelimesi, dilimizde pek çok kelimede de olduğu gibi söylendiği gibi okunan kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de bu kelime “anı” şeklinde yazılıyor. Anı kelimesi, 3 karakterle yazılır. “A” harfi ile başlar ve “I” harfi ile biter. Bu kelimenin ise, tersten okunuşu ise “ına” olarak bilinir.

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Anı Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için TDK sözlüğüne bakmak gerekiyor. Bu sözlüğe göre hayatımızın içinde çok sık kullandığımız bu kelimenin doğru yazılışı ise “anı” şeklinde gösteriliyor.