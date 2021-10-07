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Angut Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nasıl Beslenir? Ankut Kuşu Yenir Mi, Eşi Ölünce Ölür Mü Ve Özellikleri

#Angut Kuşu#Kuş
Angut Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nasıl Beslenir Ankut Kuşu Yenir Mi, Eşi Ölünce Ölür Mü Ve Özellikleri

Beyaz başlı, kuyruğu ve gövdesi kahverengi ya da siyah olan angut kuşu, evcilleştirilebilen, ördeğe benzeyen yabani bir kuş türüdür. Angut kuşu, dünyanın pek çok farklı yerlerinde görülebilir. Angut kuşu nedir, ne yer ve nasıl beslenir tüm detayları ile derledik.

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 Angut kuşlarının yoğun bir şekilde yaşadıkları yerler, Avrupa’nın Güneydoğusu ile başlar ve Çin’e kadar olan bölgeleri kapsar. Kış mevsiminde ılıman bir iklime sahip olduğu için angut kuşları, Güney Asya’ ya doğru göç ederler.

 Angut Kuşu Nedir?

 Angut kuşları, genellikle doğal yaşam alanları olan sazlık bölgelerde yaşarlar. Aynı zamanda angut kuşu, kafeslerde de rahat bir şekilde yaşayabilen, ender ördek çeşitleri arasında yer alırlar. Angut kuşları pek çok kültürde çok özel bir yere sahip olan ördek ailesinden gelen bir kuş türüdür. Angut kuşları, ölen eşlerinin ardından yas tutan çok özel bir kuş türüdür. Bu özelliklerinden dolayı, Moğolistan, Tibet ve Slav mitolojisinde angut kuşları kutsal kabul edilir. Angut kuşları, doğal yaşam alanları olarak da bilinen sazlık yerlerde yaşarlar. Angut kuşu, kafeslerde de rahatlıkla yaşayabilirler.

 Angut Kuşu Ne Yer ve Nasıl Beslenir?

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 Yabani kuş türleri arasında yer alan Angut kuşu, kolay evcilleştirilebilir ve beslenme sürecinde sorun yaratma ihtimali de çok düşüktür. Besin olarak özel hazırlanmış olan kuş yemleri, mısır, arpa, buğday ve benzeri maddeler verilebilir. Angut kuşunun beslenmesinde yeşillik de unutulmaması gereken önemli bir detaydır. Ama çok fazla yeşillik yemek, Angut kuşunun sindirim sistemini bozabileceği için bu konuda dikkatli olunması gerekir. Zemini çim kaplı olan tel kafeslerde barınabilirler ama yüzücü bir kuş türü olduğu için de her zaman ulaşabilecekleri bir havuz ya da su ile kaplı bir alan olması gerekir.

 Kendi aralarında sorun yaşama ihtimalleri çok düşük olsa da eğer bulundukları alanda rahat edemiyorlarsa ve farklı kuş türleriyle besleniyorlarsa problem çıkarma durumları söz konusu olabilir. Çiftleşme dönemlerinden sonra yuvalarına ya da kendi yaptıkları bir alana değil de toprak bir alana yumurtlarlar. Bu nedenle de bulundukları alana 15 - 20 cm büyüklüğünde bir çukur açılabileceği gibi aynı büyüklükte bir tahta bir kuluçka da toprağa yerleştirilebilir. Bu sayede dişi kuş uygun bir alan arama ihtiyacı hissetmeden yumurtlayabilir.

 Angut Kuşu Yenir mi?

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 Angut kuşları, bir çeşit ördek türü olduğu için etleri yenilebiliyor. Angut kuşunun eti oldukça lezzetli ve besleyicidir.

 Angut Kuşu Eşi Ölünce Ölür mü?

 Angut kuşunun en büyük özelliklerinden birisi de sadakatli olmasıdır. Angut kuşları sevgiyi ve sevmesini bilen, hatta hayat boyu bıkmadan eşlerini sevebilen kuşlardır. Bu kuşlar, eşlerinin kaybettikten sonra, tekrar eş edinmekte çok zorlanırlar. Angut kuşları, eşlerini kaybettikten sonra uzun bir süre yas tutarlar. Angut kuşlarının avlanmaları yasaklanmıştır.

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 Angut Kuşlarının Özellikleri

Angut kuşları, uçarken, rüzgarı arkalarına alarak uçarlar. Angut kuşları, rüzgarı arkalarına alıp uçtukları için de denge sağlamakta çok zorluk çekerler. Bu nedenle de genellikle de iniş yaparken çok zorlanırlar. İniş faslında genellikle bu kuşlar, dengelerini kaybederler ve takla atarlar. Bu nedenle de, bu özelliklerine benzetme yapılarak bu ismi almışlardır.

Ülkemizde de yaşayan Angut kuşları, küçük göllerin ve derelerin çevresine, kayalık olan arazilere ve genellikle de su kenarı olan bölgelerden daha uzak olan yerlere yuva yaparlar.

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Angut kuşları için kuluçka süresi ise, ortalama olarak 28 gündür. Çiftleşme sırasında, dişi cins angut kuşları, genellikle çok sinirli olurlar. Aynı zamanda çok sadık bir kuştur.

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