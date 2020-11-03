Anglikanizm nedir? Anglikan ne demek? Anglikanizm ve Anglikan Kilisesi hakkında bilgiler

Anglikanizm, İngiltere Kilisesi'nin özelliklerini taşıyan ve İngiltere Kralı VIII. Henry tarafından kurulan bir Hristiyan mezhebidir. Anglikanizm mezhebinde Piskoposluk sistemi de sürdürülür.

Anglikanizm Nedir?

İngiltere Kralı VIII. Henry tarafından kurulan Anglikanizm bir Hristiyan mezhebidir. Bunun yanı sıra İngiltere'nin resmi kilisesi olan İngiltere Kilisesi'nin doktrinleri ve kurumlar Anglikanizm'in temelini oluşturur.

Katolik ve Protestanlık mezhepleri arasında orta yolu bulmak amacıyla İngiliz reformu yapılmıştır. Aynı zamanda Anglikan Kilisesi Protestan mezhebinden ziyade daha çok Batı Kilisesi olarak değerlendirilir. Bu kilisenin kökenlerinin ise havarilere dayandırıldığı da söylenmiştir. Anglikan Kilisesi'nin ruhani merkezinin İngiltere'de bulunan Canterbury Başpiskoposluğu olduğu da söylenir. Bu kilise, Anglikan Kilisesi topluluğunun ruhani önderi kabul edilir.

Anglikan Ne Demek?

Kendi içinde özerk olan Anglikan Kilisesi bütün özerk kiliselerin Canterbury Başpiskoposluğu altında toplanması ile oluşmuştur. Roma Katolik Kilisesi ve Doğu Ortodoks kilisesinin ardından Anglikan Kilisesi dünyanın en büyük üçüncü mezhebi olarak kabul edilir.

Anglikanizm mezhebini kabul eden ve benimseyen kişilere ise Anglikan denilmektedir. Anglikanların inancının temelini İncil'de Katolik inancında belirtildiğine inanmışlardır. Buna göre Anglikanlar Hristiyanlığın inanç temelini mantık, deneyim ve kilisenin oluşturduğuna inanırlar.

Anglikanizm Ve Anglikan Kilisesi Hakkında Bilgiler

İngiliz ulusal kilisesi Anglikanizm'i benimsemiştir. Özellikle İngiltere'de Kral VIII. Henri kişisel olarak Papalığa duyduğu öfke nedeni ile İngiltere'de devlet eliyle reform gerçekleştirmiş ve İngiliz Kilisesi'nin ulusal hale getirmiştir. Sonraki yıllarda Katolikliğe doğru bir yönelme olmuştur. Buna rağmen 1563 yılında İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth39 maddelik bir ferman yayınlamıştır.

Bu fermana göre ise Anglikanizm İngiltere'nin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir. Buna göre Anglikan ayinleri de "ortak dua" kitabında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Aynı zamanda bu inanışa göre de kutsama törenleri azaltılmıştır. Ayrıca bu inanışta Meryem Ana ile azizlere tapınma da kaldırılmıştır. Halen İngiltere'nin resmi dini olan Anglikanizm'e ilgi de her geçen gün artmıştır.

Anglikanizm genellikle Hristiyanlık ve sömürgelerin de mezhebi haline gelmiş durumdadır. Anglikanizm aynı zamanda Batı Hristiyan Geleneği olarak da kabul edilmektedir. Anglikan Kilisesi giderek pek çok ülkeye yayılmaya başladı. Özellikle de Britanya İmparatorluğu'nun genişlemesi ile birlikte Anglikan Kilisesi Afrika, Avustralya ve Asya-Pasifik gibi pek çok ülkede kiliselerde bu model uygulanmaya başlanmıştır. Bu Anglikan Kilisesi İskoçya Piskoposluk Kilisesi'ne de kimliğini benimsetmiştir.

Anglikan öğretileri Anglikanlar tarafından benimsenmiş ve uygulanmıştır. Bu mezhep diğerlerinden farklı olarak dini bir kavim kurucusundan ya da herhangi bir inançtan doğmamıştır. Buna göre Anglikan, dini belge ile birlikte inancın da anahtarı olarak görülür. Özellikle muhafazakar olan Anglikanlar, Roma Katoliklerine bir karşıtlık duymuşlardır. Bu nedenle de 39 makale ortaya çıkmıştır. Oluşturulan bu makaleler ise Anglikan kimliğini oluşturmuştur. Anglikanizm'in farklı ülkelere hızla yayılması bu mezhebin de belirginleşmesine neden olmuştur.

Anglikan din adamları İncil'i hadislere göre mantıksal bir boyutta değerlendirdiler. Özellikle Anglikan rahiplerinden olan Thomas Cranmer, John Jewel, Jeremy Taylor, Richard Hooker ve Lancelot Andrewes 16. ve 17. yüzyıldaki en etkili isimlerdendir. 16. ve 17. yüzyıldan itibaren Anglikanlar da hızla artmışlardır. Özellikle de günümüzde Anglikanlar İngiltere ve İrlanda'da başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yaşıyorlar. Aynı zamanda dünya üzerinde yaklaşık 80.000.000 civarında Anglikan yaşamaktadır. Anglikanlar aynı zamanda dinlerine bağlı ve bu mezhebin gerekliliğini yerine getiren insanlardır.