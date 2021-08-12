Angina Pektoris Nedir? Angina Pektoris Tedavisi, Özellikleri Ve Nedenleri..

Angina pektoris veya angina, kalp kasına giden kan akışının azalmasının bir sonucu olarak geçici göğüs ağrısı veya rahatsızlığıdır.

Angina Pektoris Nedir?

Angina pektoris, kalp kasına giden kan akışının azalmasından kaynaklanan geçici göğüs ağrısı veya rahatsızlığıdır. Kan akışının azalması nedeniyle kalp kasına yeterli oksijen gitmez ve göğüs ağrısına neden olur. Kalp kasına kan ve oksijen taşıyan koroner arterlerin daralmasıyla sonuçlanabilen koroner arter hastalığı, anjinin en yaygın nedenlerinden biridir. Anjina kalp krizi olmasa da kalp krizi riskinin arttığını gösterir.

İki ana anjina türü vardır. Bunlar kararlı ve kararsız olmaz üzere ayrılır. En yaygın tip olan stabil angina, fiziksel aktivite sırasında gelişir ve fiziksel aktivite sona erdiğinde genellikle kısa bir süre (yaklaşık beş dakika veya daha az) sürer. Kararsız angina daha az yaygındır ve genellikle dinlenme dönemlerinde ortaya çıkar. Kararsız angina ise daha uzun sürer.

Angina Pektoris Nedenleri Nelerdir?

Yüksek tansiyon, diyabet, obezite, aile öyküsü, tütün kullanımı, stres ve yaş dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere anjina ile ilişkili birçok risk faktörü vardır. Angina, koroner arter hastalığının (KAH) bir belirtisi olabilir. Bu, kalbinize kan taşıyan arterlerin daraldığı ve tıkandığı zamandır. Ayrıca;

Arterlerin sertleşmesi (ateroskleroz),

Bir kan pıhtısı,

Atardamarda yırtılabilen plak (dengesiz plak),

Daralmış bir kalp kapağından zayıf kan akışı,

Kalp kasının daha az pompalanması,

Koroner arter spazmıdır.

Angina Pektoris Belirtileri Nelerdir?

Anjina belirtileri;

Göğüste sıkışma gibi göğüs ağrısı veya rahatsızlığı,

Çene, boyun, kollar, üst karın, omuz veya sırtta rahatsızlık,

Yorgunluk,

Terlemek,

Mide bulantısı,

Baş dönmesidir.

Angina Pektoris Nasıl Teşhis Edilir?

Kararsız angina acil bir durumdur. Kalp krizi geçirdiğinizi düşünüyorsanız 112'yi arayıp yardım almanız gerekmektedir. Diğer göğüs ağrısı türlerini sağlık uzmanınıza bildirin. Fiziksel bir muayene yaptıktan sonra, sağlayıcınız anjinin nedenini bulmak için bazı testler isteyecektir. Bunlar;

Tam kan sayımı (CBC),

Cı Hest röntgenleri,

Kardiyak stres testi,

Ekokardiyogram,

Elektrokardiyogram (EKG),

Koroner anjiyografi ve kalp kateterizasyonu,

Koroner bilgisayarlı tomografi anjiyogramı (BTA)’dır.

Angina Pektoris Nasıl Tedavi Edilir?

Sağlık uzmanınız, anjinayı hafifletmesi gereken kalp rahatsızlığını tedavi edecektir. Koroner anjiyoplasti ve stent gerektirebilir. Ayrıca (KABG) ameliyatı bypass grefti koroner arter kalbe kan akışını artırmak için sağlanabilir. Bazı hastalar bunlardan herhangi birine ihtiyaç duymayabilir ve tek başına ilaçlar yeterli olabilir. Nihai tedavi, semptomlarınızın yanı sıra testlerden elde edilen bulgulara dayanmaktadır.

Tedaviye rağmen bazı kişilerde hala anjina varlığı devam eder. Doktorunuz, ağrınız olduğunda kan damarlarını (vazodilatörler) hızla açmak için bir ilaç reçete edebilir. Nitrogliserin yaygın bir anjina ilacıdır. Anjina için diğer ilaçlar;

Pıhtılaşma önleyici ilaçlar (antiplateletler),

Kolesterol düşürücü ilaçlar,

Yüksek tansiyon ilaçlarıdır.

Anginaya neden olan durumların çoğu önlenebilir. Daha iyi kalp sağlığı için;

Her hafta en az 150 dakika (2,5 saat) bir tür fiziksel aktivite yapmalı,

Kalbiniz için sağlıklı bir diyet programını doktor vasıtası ile edinmeli,

Meditasyon, yoga veya psikologunuzla konuşmak gibi stresi yönetmenin sağlıklı yollarını bulmalı,

Gerekirse kilo vermeli ve o kiloyu korumaya özen göstermeli,

Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabeti yönetmeli,

En başta sigarayı bırakmalı ve madde kullanımı gibi bir durum söz konusu ise yardım almaktan çekinmemelisiniz.

Anjinaya neden olan kalp hastalığınız varsa, bu durumu yönetmek için sağlık uzmanınızın tavsiyelerine uyun. Göğüs ağrınız devam ederse, sağlayıcınızla konuşun. Tedaviler anjinayı rahatlatabilir.