Angarya Nedir, Ne Anlama Gelir? Angarya Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Angarya kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Külfet 2- Usandırıcı 3- Can Sıkıcı 4- Sıklet 5- Külfet 6- Sıkıntı 7- Meşakkat

Angarya Nedir, Ne Anlama Gelir?

Antik Yunan döneminden beri kullanılan angarya kelimesi ''aggaros'' sözcüğünden türetilmiştir. Aggaros, gitmek ve götürmek anlamına gelirken angarya kelimesinin sözlük anlamı getir götür işleridir.

Kişiye eziyet gibi gelen, hem zihnen hem de fiziksel olarak yorulmasına neden olan işlere angarya denir. Angarya olarak nitelendirilen işlerde ücret alınmaz. Bu kelime birçok kalıp ifadede ve deyimde de yer alır. Örneğin angaryaya koşmak, birini vazifesi olmayan bir işte çalıştırmak demektir.

Bu kelime mecazen mesaiye kalmak anlamında da kullanılır.

Angarya Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Türk Dil Kurumuna göre Angarya kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Antik dönemde kölelere ve mahkumlara zorla yaptırılan iş

İkinci Anlamı: Sıkıcı ve yorucu iş

Angarya Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Şirkette bütün angarya işlerini bana yaptırdıkları için daha fazla dayanamayıp istifa ettim.''