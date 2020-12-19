Anestezi Teknikeri nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Anestezi Teknikeri olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Anestezi teknikeri, hastalara yönelik tüm cerrahi prosedürler öncesi hemşire, doktor ve anestezi uzmanına yardımcı olur. Anestezi teknikerleri malzemeleri ve ilaçları da buna göre hazırlar.

Anestezi Teknikeri Nedir?

Anestezi teknikeri sağlık alanında çalışan bir tıp uzmanıdır. Özellikle hastalara yönelik cerrahi müdahaleler öncesinde hemşire, anestezi teknikeri ve doktorlara yardımcı olur. Bunun yanı sıra anestezi teknikeri, cerrahi müdahaleler öncesinde tepeden tırnağa her türlü hazırlıkları yapan kişi olarak bilinir.

Anestezi Teknikeri Ne İş Yapar?

Anestezi teknikeri, hastalara yapılacak anestezi öncesinde ilaçları hazırlayarak çeşitli ekipmanları kurarlar. Ayrıca tüm ekipmanların işi bittikten sonra bunları iyice temizleyip sterilize edildiğinden emin olmaya çalışırlar. Sağlık alanında çalışan anestezi teknikeri hastaların odalarından ameliyathaneye ve ya ameliyathaneden odalarına güvenilir ve rahat bir şekilde taşınmasına yardımcı olurlar. Anestezi uzmanlar hastalara yapılan anestezi sonrasında tek kullanılan malzemeler hazırlayarak tüm ekipmanlar ayrıntılı olarak sterilize edilir.

Anestezi Teknikeri Nasıl Olunur?

Anestezi teknikeri olmak için belli bir eğitim almış olmak gerekiyor. Özellikle de bu alanda çalışmak isteyen kişiler üniversitelerde bulunan iki yıllık ve önlisans eğitimi veren Anestezi programında okumalılar. Bu bölümden iki yıllık eğitim süresinin ardından başarı ile mezun olan kişiler anestezi teknikeri olabilirler.

Anestezi Teknikeri Olma Şartları Nelerdir?

Anestezi teknikeri olmak isteyen kişiler anestezi protokolüne hakim olmalılar. Bunun yanı sıra anestezi teknikeri acil durum prosedürünü bilip olası bir acil durumda kalp masajı da uygulayabilmeli. Yoğun stres altında çalışmaya yatkın olan anestezi teknikeri ayrıca el ve göz koordinasyonuna da sahip olabilmeli. Anestezi teknikeri ekip halinde ve ya bireysel olarak çalışma yetkinliğine sahip olmalı. Anestezi teknikeri olmak isteyen erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmalılar. Bunun yanı sıra askerlikten muaf ve tecil ettirmiş olmak da gerekir.

Anestezi Teknikerinin Görevleri Nelerdir?

Sağlık sektöründe çalışan anestezi teknikeri, hastanelerdeki anestezi malzemelerinin stoklarının teminini sağlarlar. Bunun yanı sıra cerrahi işlem sırasında hastanın da yaşamsal belirtilerini izlerler. Bunun yanı sıra ameliyathanelerde bulunan bozuk anestezi cihazlarının da raporlarını yazarlar. Anestezi uzmanları hastalara solunum tüplerinin de yerleştirilmesini sağlarlar. Bunun yanı sıra anestezi uzmanları anestezi odasını organize ederek burada bakımları yapmak ile görevlidir. Aynı zamanda klinik bulguları içeren kişiselleştirilen bakım planını geliştirirler. Bu konuda anestezi uzmanı ile işbirliği içerisinde davranış gösterilir.

Anestezi Teknikeri Maaşları Ne Kadar?

Anestezi teknikerlerinin maaşları çalıştıkları sağlık kuruluşuna göre değişmektedir. Çünkü anestezi teknikerlerinin maaşları da değişiklik gösterebilir. Buna göre anestezi teknikerleri en düşük 2 bin 300 lira maaş alırlar. Yeteneklerine ve çalıştıkları süre göz önüne alındığında anestezi teknikeri ortalama 2 bin 800 lira maaş alabilmektedir. Ayrıca iş tecrübelerine göre anestezi teknikerlerinin en yüksek olan maaşı 3 bin 400 lira olarak bilinmektedir. Anestezi teknikeri yeteneklerine ve iş tecrübelerine göre maaşını alır.

Anestezi Teknikeri İçin İş İmkanları Nelerdir?

Anestezi teknikerleri için iş imkanları oldukça yüksektir. Sağlık kuruluşlarında görev alan anestezi teknikerleri hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanede iş bulabilirler. Çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışabilen anestezi teknikerleri de özel hastanelerde farklı bölümlerde anestezi teknikeri olarak yaparlar. Aynı zamanda devlet hastanelerinde de çok sayıda anestezi teknikerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kişiler de gerek özel gerek ise devlet hastanelerinde rahat bir şekilde iş bulabilirler.