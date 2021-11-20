Anensefali nedir, neden olur? Anensefali ne zaman belli olur?

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Anensefali, hamilelik boyunca anne karnındaki bebeğin kafatasında meydana gelen hasarlar ve beyninin gelişmemesi sonucunda ortaya çıkar.

Anensefali Nedir?

Anensefali, tıpta doğumsal bir anomali olarak da tanımlanır. Anensefali hastalığı olan bir bebek ile sağlıklı bir bebek arasında gözle görülebilen önemli farklılıklar vardır. Anensefali, anne karnındaki bebeğin, kafatasının gelişmemesi ya da beyin gelişiminin gerektiği gibi sağlanmaması sonucunda meydana gelir. Anensefali oldukça ciddi bir hastalıktır.

Anensefali hastalığı olan bebekler, doğumda kafalarının beyin kısmı basık ya da açık şeklinde doğabilirler. Bu durum oldukça ciddi bir anomalidir. Bebekler genellikle doğum anında ya da doğumdan sonra kısa bir zaman içinde ölebilirler.

Anensefali Neden Olur?

Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda anensefali anomalisinin nedeni tam olarak tespit edilememiştir. Ama bu hastalığın ortaya çıkmasını tetikleyen bazı hususlar vardır.

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Düzenli kontrol yaptırmayan ve sağlıksız beslenen anne adaylarının taşıdıkları bebeklerde bu hastalığın oluşma riski daha fazladır. Aynı zamanda anne adaylarının hamilelik döneminde folik asit takviyesi almaması sonucunda da kimi zaman anenesefali hastalığının oluşma riski artar. Genellikle anensefali doğumsal anomaliyi tetikleyen nedenler ise:

Hamilelikten önce ya da hamilelik sırasında şeker tip 1 diyabet hastalığı yaşamak,

Hamilelik döneminde ani bir şekilde artan vücut sıcaklığı olması,

Hamilelik döneminde folik asit takviyesi alınmaması,

Hamilelik döneminde annede aşırı derecede kilo artışı gözlemlenmesi,

Annede gözlemlenen bakır, çinko gibi elementlerin eksik olması,

Hamilelik sırasında anne adayında gözlemlenen sara hastalığı.

Anensefali Ne Zaman Belli Olur?

Anensefali anomalisi, gebelik sürecinin 3 ve 4. ayları arasında kolay bir şekilde tespit edilebilir. Bazı anne adayları ise, doğum sırasında bu durumu öğrenilebilir. Anensefali anomalisi, kız bebeklerde daha yaygın görülür.

Anensefali Anomalisinin Belirtileri Nelerdir?

Anensefali anomalisi ile dünyaya gelen bebeklerin fiziksel görünümlerinde dikkat çekici bazı farklılıklar bulunur. Bu bebeklerin, gözleri dışa doğru çıkık olduğu için "kurbağa çocuk" şeklinde de nitelendirilir. Anensefali anomalisinin görülmesini önlemek için hamile kalmadan en az 1 ay öncesinde folik asit takviyesine başlanması gerekir. Bebeklerde anensefali anomalisinin belirtileri ise şunlardır:

Bebekte kafatasının tamamının ya da bir kısmının gelişmemesi sonucunda görünen tepeden basık bir kafatası yapısı,

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Yüz şeklinde ortaya çıkan bazı anormallikler,

Sağırlık ve körlük gibi duyu organlarında görülen bazı ciddi bozukluklar,

Anensefali anomalisi beyin organının yerine fibroktik ve hemorajik bir dokunun oluşması ve kafatasında oluşan geniş bir bölgenin üzerinde deri olmaması ile anlaşılır.

Beyin sapı fonksiyonları farklı bir şekilde devam edebilir. Ama anensefali tanısı konulan bebeklerde serebral korteks olmadığı için bilinç hiç yoktur.

Anensefalis Nasıl Durdurulabilir?

Anensefalis anomalisinin nedenleri tam olarak bilinmese de uzmanlar tarafından bu durumun, genetik ve yaşanan ağır çevresel faktörlerden kaynaklandığı düşünülür. Bazı bebeklerde yapılan araştırmalar sonucunda kromozomlarda ya da genlerde değişim ya da hasar belirlendiğinden bu da tıbbi bir neden olarak bilinir. Buna anne adayının maruz kaldığı çevresel faktörler, kullandığı ağır ilaçlar ya da beslenme sorunlarının neden olduğu savunulur.

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Hamile kalmak isteyen bir anne adayının hamilelikten en az 1 ay önce folik asit almaya başlaması gerekir. Hamilelik süresince de aksatmadan alınması gereken folik asit desteği, bu durumun %70 oranında önlenmesini sağlar.