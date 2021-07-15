Anemometre nedir, ne işe yarar? Anemometre neyi ölçer ve nasıl çalışır?

Anemometrenin tanımını ilk olarak 1450 yılında, Leon Battista Alberti tarafından yapılmıştır. Rüzgarın hızını doğrudan olarak ölçmez. Anemometre rüzgarın fiziki etkilerini dikkate alarak ölçüm işlemlerini yapar.

Anemometre Nedir?

Anemometre, rüzgar ölçen bir cihazdır. Meteoroloji istasyonlarda hava tahminlerinde kullanılır. Rüzgarın şiddeti, hızı, yel ölçümü alanlarında kullanılmaktadır. Rüzgarın oluşturduğu fiziki etkilerden faydalanarak ölçüm hız ölçümü yapar. Hızın basın üzerinde yaptığı değişiklik, sıcak olan cisimlerin hava akımı içerisinde soğuma düzeyleri, ses hızımı değişimi fiziki etkilerden bazılarıdır. Anemometreler genellikle hava sürükleme etkilerinden faydalanılarak üretilirler.

Anemometre Ne İşe Yarar?

Anemometre, meteoroloji ve havalandırma birimlerinde sürekli kullanılan ölçüm cihazlarından birisidir. Amaçları arasında rüzgar hızı ölçümü en başta yer alır.

Rüzgar hızının ölçümünde kullanılır. Yel ölçmeye yarayan cihazdır.

Çeşitli anemometreler olduğundan her birinin ölçüm şekilleri farklıdır.

Anemometre rüzgar tarafından oluşturulan fiziki etkilere odaklanır. Doğrudan rüzgar ölçümü yapmaz.

Havanın rüzgarlı olup olmayacağı durumunu öğrenmek için anemometreler kullanılır.

Gemi yolculuğunda ve çeşitli diğer alanlarda öncede anemometre verilerine bakılar. Sörf ve benzeri spor faaliyetleri öncesinde verilerin öğrenilmesi için kullanılır.

Anemometre Neyi Ölçer?

Anemometrelerin genel kullanım alanları, rüzgarın hızını ölçmektir. Hava ve yel hızı ölçmeye yarayan alettir. Uzun yıllardan beri insanlar tarafından bu amaçlar için kullanılmıştır. Hava durumu tahminlerinde anemometreler önemli yere sahiptirler.

Anemometre Nasıl Çalışır?

Anemometrelerin farklı çeşitleri bulunur. Hepsi aynı mantıkta çalışmazlar. Her çeşit farklı şekillerde çalışmaktadır.

Rüzgar Kanatlı Kap Anemometre

Üç bardak benzeri yapı ile gelen bu tipler, rüzgar gülüne sahiptirler. Rüzgar gülü rüzgar yönünü ölçmek içindir. Kanatlar, rüzgarın yönünü işaret edebilecek biçimde tasarlanmıştır. Üç bardaktan birisi rüzgarı ölçmek amacıyla 45 derece duracak biçimde tasarlanır. Bu şekilde tasarlandığından üç bardak rüzgarla karşı karşıya kalırlar.

Pervane Anemometresi

Pervane anemometresi, rüzgarın yönü ve hızı ile ilgili verileri iletmek amacıyla birlikte çalışmakta olan bir adet kanat ve pervane ile çalışma mantığına sahiptir. Pervane, rüzgara bakmaya zorlanarak maksimum rüzgar hızı ve rüzgarın rotasının ölçümü içindir.

Sonik Anemometre

Rüzgar verilerinin iletilmesi için ultrasonik veriler kullanır. Anten biçimine benzeyen yapının aralarında boşluklar bulunur. Boşluklardan geçecek olan rüzgarda bu dalgaları hızlandırabilir veya yavaşlatabilir. Ultrasonik dalgalarda yaşanan değişikler de anemometre tarafından kayıt altına alınır.

Anemometre Çeşitleri Nelerdir?

Rüzgarın hızını ölçmek için kullanılan üç ayrı anemometre çeşidi bulunur. Bu çeşitlerle rüzgarın ölçümü biçimi farklı şekillerde ölçülür. Bunlar Propeller, Kepçe ve Ultrasonik anemometreler olarak isimlendirilir.

Anemometre Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Anemometre seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunur. Bu detaylara dikkat edilmesi durumunda ölçümlerin daha doğru olabileceği söylenebilir.

Anemometre seçerken simetri ve küçük dizaynlara sahip olan cihazlar mümkün olduğu kadar seçilmemelidir.

Cihazın gövde kısmında keskin hatlar yerine kavisli olması daha uygundur. Bu durum türbülans durumlarında hatalı ölçüm yapılmasının önüne geçer.

Ölçüm sonucunda cihazların kalibre edilmesi önemlidir.

Anemometre Fiyatları Ne Kadar?

Anemometre fiyatları birbirlerinden farklılık gösterir. Sahip oldukları çeşitler nedeniyle fiyatlarda değişiklikler olabilir. Kişisel amaçla kullanılan anemometreler ile daha kapsamlı amaçlar için kullanılan anemometrelerin fiyatları birbirlerinden farklıdır. Aynı zamanda farklı markalar anemometre fiyatlarını değiştiren diğer unsurdur. Anemometre fiyatları dönemsel olarak değişiklik gösterebildiğinden alınırken iyice araştırılmalıdır.