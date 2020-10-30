Androloji nedir ve neyi inceler? Androloji bilimi hakkında kısaca bilgiler

Androloji birçok farklı alan ile ilgilenen çok önemli bilim dalları içerisinde yer almaktadır. Tıp dünyası ile ilgilidir ve özellikle erkekler üzerinden yaşanan bazı problemlere çözüm üretir. Yaşanabilecek olası sorunlara karşı tıp açısından yapılan çalışmalar doğrultusunda androlojiden faydalanılır. Şimdi gelin bunun ne olduğunu öğrenelim ve androloji hakkında tanımı yaparak bilgiler almaya çalışalım.

Androloji Nedir?

Basit anlatımıyla androloji erkek cinsel sağlığı ve üreme konularını ele alan, bu alandaki sorunlara çözüm bulmak amaçlı çalışmalar gerçekleştiren bir bilim dalıdır. Bu tür sağlık sorunu karşısında pek çok farklı ilgi alanı bulunmaktadır. Özellikle cinsel isteksizlik ve kısırlık ile beraber ereksiyon sorunları gibi birçok durum bu konu içerisinde yer almaktadır.

Yapılan ve ele alınan tetkik ile teşhisler doğrultusunda, cinsel yönden ortaya çıkacak sorunlara karşı tedavi yöntemleri ele alınır. Bu yöntemler geliştirmiş olan farklı teknikler doğrultusunda hastanın yeniden sağlıklı bir noktaya ulaşması imkan vermek için değerlendirilir. O yüzden tıp dünyası için androloji bilim alanı aynı zamanda bir bilim dalı olarak büyük bir öneme sahiptir.

Androloji Neyi İnceler?

Esas olarak erkek üreme ile beraber cinsel sağlık sorunları açısından konuları ele alan androloji, birçok farklı olguyu inceler. Bu inceleme daha çok erkek cinsel sorunlar açısından yaşanabilen problemleri ele alarak yapılır. Yani androloji bilim dalı kullanılması için öncelikle bir sağlık sorununun olması gerekmektedir. Bu konuda androloji şunları inceler;

- Erkek hazırlığı (İnfertilite)

- Cinsel isteksizlik problemleri

- Ereksiyon sorunları

- Üreme organında şekil ile yapı bozukluğu

- Ejekülasyon sorunları

- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

- Yaşlı erkeklerde meydana gelen sorunlar

- Prostat hastalıkları

- Testis kısımlarında varisleşme problemi (Varikosel)

Yukarıdaki tüm sorunlar yaşanabilecek olası problemler karşısında androloji bünyesinde ele alınır. Bu konuda uzmanlık geliştirmiş olan doktorlar bünyesinde ele alınan androloji, detaylı bir inceleme ve araştırma neticesinde ortaya çıkarılır. Bu araştırma teşhis ve tetikler ile beraber, günümüz geliştirilmiş yöntemler ışığı altında sağlanır. Netice olarak ise sorun bulunduktan sonra çözüm yöntemleri hakkında ilgili konular ele alınır. Böylece erkeklerde meydana gelebilecek olası cinsel problemler karşısında, sorunların giderilmesi için psikolojik ilaç ya da ameliyat üzerinden cerrahi müdahale ön plana çıkmaktadır.

Androloji Bilimi Hakkında Kısaca Bilgiler

Androloji bilimi erkekte yaşanan cinsel sorunlar ile beraber kadınlarda meydana gelen işlev bozukluklarına da bakmaktadır. Özellikle kadınlar için istek ve uyarılma sorunları ile beraber, orgazm bozuklukları gibi problemler uzman doktor kontrolü altında ele alınır ve çözüm bulmaya çalışılır. Bu çözümler başta psikiyatri olarak ele alınırken, daha sonra hem erkek hem de kadınlar için ilaç ve en son cerrahi yöntemler söz konusu olur.

Günümüzde androloji üzerinden ele alınan yöntemler ve çalışmaları sayesinde, tedavi başarısı ve hasta memnuniyeti %90’ın üzerindedir. Tabii bazı ciddi sağlık problemlerine karşı bu yüzde belli bir noktada aşağı düşebilir. Toplum açısından ve nüfusun çoğalması noktasında büyük bir öneme sahip olan androloji bilimi, erkek ve kadınlarda yaşanan tüm cinsel sağlık sorunlarına değinmektedir. Böylece değişik tedavi yöntemleri üzerinde çözüm üretmek amaçlı antoloji bilim dalı devreye girer.