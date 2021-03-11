Anca Beraber Kanca Beraber deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Arkadaşlar her koşulda birbirlerinin yanında olduklarını belirtmek için sıklıkla Anca Beraber Kanca Beraber deyimini kullanır. Bu deyim aynı zamanda söz vermek anlamına gelir.

Anca Beraber Kanca Beraber Ne Demek?

Bu deyimde gerçek arkadaşların bütün zorluklara ve engellere birlikte göğüs gereceği, birbirlerini yarı yolda bırakmayacakları anlatılır.

Anca Beraber Kanca Beraber Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Sadece iyi zamanlarda değil kötü ve talihsiz zamanlarda da dostlar birbirinin yanında olur ve birbirini destekler. Anlamı: Birlikte bir yola girenler o yolda diğerini yalnız bırakmamalı ve tüm sorunlara birlikte çözüm üretmelidir.

Anca Beraber Kanca Beraber Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Zamanında anca beraber kanca beraber dediğimiz arkadaşların hiçbiri yanımda değil şimdi.

2- Bundan sonra yalnızca gerçek dostlarım ile anca beraber kanca beraber!