Anca Beraber Kanca Beraber atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Anca beraber kanca beraber atasözü sık sık cümlelerde kullanılmaktadır. Ancak bazen anlamı tam olarak anlaşılamaz. Türk Dil Kurumu Anca beraber kanca beraber sözünü çok iyi bir şekilde açıklamıştır.

Anca Beraber Kanca Beraber Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar bu sözleri genelde arkadaşları ya da sevdikleri için kullanırlar. Çünkü bu atasözünün anlamı bir iş iyi de gitse kötü de gitse birbirimizden asla ayrılmayacağızdır. Bir olay her ne kadar kötü olursa olsun ya da iyi olsa da beraber yapılacağı ve asla bu yoldan dönülmeyeceği anlamına gelir.

Anca Beraber Kanca Beraber Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Böyle kötü bir durumda seni asla yalnız bırakmam, anca beraber kanca beraber.

Bu cümlede anca beraber kanca beraber atasözü, cümleyi kuran kişinin arkadaşının zor zamanında yanında olacağı ve arkadaşını asla bırakmayacağı anlamı ile kullanılmaktadır.