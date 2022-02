Anbean nasıl yazılır? Anbean kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

Haberin Devamı

An kelimesinden türetilen birçok deyim ve birleşik isim günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlar arasında en bilinenleri şunlardır:

1- Anı anına uymamak

2- Anlık

3- Bir anda

4- Ansızın

5- An-ı vahitte

6- Anca

Anbean Ne Demek, Ne Anlama Gelir

Günlük konulmalarda sıklıkla kullanılan anbean kelimesinin ilk anlamı, her an, her dakikadır. Bu sözcük süreklilik arz eden ve kesintiye uğramayan eylemleri anlatmak için kullanılır. Kelimenin ikinci anlamı ise arada sırada ve tek tüktür.

Anbean kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Devamlı 2- Müdam 3- Muttasız 4- Aralıksız 5- Her zaman 6- Kesintisiz

7- Fasılasız 8- Durmaksızın

Anbean Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

''Be'' eki ile oluşturulan tüm sözcükler bitişik yazılır. Örneğin: ''Günbegün'' Anbean kelimesinin de bitişik yazılması gerekir.

Anbean - Doğru Kullanım

An be an - Yanlış Kullanım

Anbean Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Anbean kulağımda telefonda iyi bir haberin gelmesini bekledim.''