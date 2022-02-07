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Anbean nasıl yazılır? Anbean kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

#TDK#Sözlük#Anbean
Anbean nasıl yazılır Anbean kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı

Arapça kökenli bir sözcük olan an, 5. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Zamanın ölçülemeyecek ve tespit edilemeyecek kadar kısa olan bölümüne an denir. Bir olayın ne kadar hızlı geliştiğini anlatmak için ''bir anda'' kelimesi kullanılır.-Be ekiyle oluşturulan anbean sözcüğü ise durmaksızın, hiç ara vermeden manasına gelir. Anbean kelimesi Anbean ne demek, ne anlama gelir? Anbean bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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An kelimesinden türetilen birçok deyim ve birleşik isim günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlar arasında en bilinenleri şunlardır:

1- Anı anına uymamak

 2- Anlık

3- Bir anda

4- Ansızın

5- An-ı vahitte

6- Anca

 Anbean Ne Demek, Ne Anlama Gelir

 Günlük konulmalarda sıklıkla kullanılan anbean kelimesinin ilk anlamı, her an, her dakikadır. Bu sözcük süreklilik arz eden ve kesintiye uğramayan eylemleri anlatmak için kullanılır. Kelimenin ikinci anlamı ise arada sırada ve tek tüktür.

 Anbean kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Devamlı 2- Müdam 3- Muttasız 4- Aralıksız 5- Her zaman 6- Kesintisiz

 7- Fasılasız 8- Durmaksızın

 Anbean Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 ''Be'' eki ile oluşturulan tüm sözcükler bitişik yazılır. Örneğin: ''Günbegün'' Anbean kelimesinin de bitişik yazılması gerekir.

 Anbean - Doğru Kullanım

 An be an - Yanlış Kullanım

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 Anbean Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Anbean kulağımda telefonda iyi bir haberin gelmesini bekledim.''

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#TDK#Sözlük#Anbean

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