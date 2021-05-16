Anayurt Oteli kitabını kim yazmıştır? Anayurt Oteli kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Yusuf Atılgan, kişinin ruh halini en iyi yansıtan yazarlardan biri biçiminde tanınmıştır. Özellikle Anayurt Oteli, bu dalda bir başyapıt olarak değerlendirilmektedir.

Anayurt Oteli Kitabı Konusu ve Anafikri

Kitapta yalnızlık, yabancılaşma tarzında konular işlenmektedir. Kitabın kahramanı otelinde kurmuş olduğu kendi dünyasında yaşamaktadır. Değişik ve farklı psikolojik sorunları bulunmaktadır. Kitapta çok hafif bir biçimde özgürlük konusunu da görebiliyoruz. Fakat diğer eserlerle ters olarak kendini yalnız hissetmekte olan roman kahramanı cinayet işlenme durumuna rağmen özgür olmasının ağırlığına dayanamıyor ve intihar edilme durumundadır.

Anayurt Oteli Kitabını Kim Yazmıştır?

Yusuf Atılgan Anayurt Oteli’yle toplum içerisinde yalnızlaşan ve bu yalnızlıkla ruh hali bozulmakta olan insanın dramını işlemektedir. Romanın teması yalnızlaşma ve yabancılaşma durumundadır.

Romanda kişinin karşısına çıkan tesadüflerle yaşamının değişmesi ve bundan sonraki yaşamının o tesadüflere göre şekillenmiş duruma gelmesi anlatılmıştır.

Eser MEB’in tavsiye etmiş olduğu Yüz Temel Eser içerisine girmiştir. Ayrıca Ömer Kavur aracılığıyla filme aktarılmış ve tüm dönemlerin en iyi 3. Türk filmi seçilmiştir.

Romanın yeri için kesin ifade edilmese de Ege’de bir mekan olduğu tahmin ediliyor. Çünkü Rumların yaşamış olduğu bir yerden bahsediliyor. Bunun yanında Yunan işgaline uğramış olduğu ve İzmir’e yakın olduğu ifade edilmektedir.

Zaman biçiminde ise 1960’lı yıllara atıflar yapılmaktadır.

Anayurt Oteli Özet

Kasabadaki Anayurt Oteli'nin katibi Zebercet, yaşam bunalımı ve yalnızlık çekmektedir. Otele gelip bir gece kalmakta olan esrarengiz kadın tekdüze geçen yaşamını değiştirir. Bu düşün peşinde bütün hayatı, bastırdığı duyguları, ve problemleri ortaya çıkar. Kendi odasından, gizemli kadının bırakmış olduğu odaya taşınır. Geçeleri, içerisinde o kadının da olduğu düşler kurmaya başlamaktadırlar. Sonra giderek otele gelmekte olan müşterileri kabul etmemeye başlar ve en sonunda oteli dışa kapatır. Otel kapanmış olunca ortalıkçı kadın köyüne dönmek istemektedirler.

Bir gün, Zebercet aşevinde bir hayli içildikten sonra, aşevinden çıkan bir kişiyi takip ederek horoz dövüşlerine gider. Burada tanımış olduğu Ekrem isimli genci sinemaya götürmektedir. Aklından onu otele "atmak" geçmiş olsa da, onunla vedalaşır ve otele gelmektedirler. O gece, yaşamında cinselliği az da olsa yaşamış olduğu tek kadın olan ortalıkçı kadın'ı isteğiyle birlikte olduktan sonra boğarak öldürülmektedir.

Daha sonraki zamanlarda kasabada amaçsızca dolaşır. Bu noktada kasaba adliyesinde izleyici olarak katılmış olduğu bir duruşmada karısını öldüren kişinin yerine kendini koyarak bir iç hesaplaşma yaşamaktadır. Sanığın duruşması 28 Kasım gününe ertelenmiştir. Adliyeden çıkan Zebercet, Ulu Park'da bir ihtiyarla sohbet etmektedir. Daha sonra yabancılaşmasına, yalnızlığa, cinayet işlemesine rağmen hala özgür olmasına dayanamamaktadır, kendini kadının kaldığı odanın tavanına asarak öldürür.

Anayurt Oteli Karakterleri

Zebercet: Otelin respsiyonisti. Otuz üç yaşında; boy uzunluğu bir altmış iki, kilosu elli altı ya da elli yedi kilogram.

Ortalıkçı Kadın: Otelin temizlikçisi. Otuz beş yaşları civarında; yüzü uzun, burnunun ucu hafif kalkık, biraz dişlek, dudakları kalın olacak biçimde.

Gecikmeli Ankara treniyle gelmiş olan kadın: Otelde bir gece kalır. Daha sonra civar köylerinden bir tanesine gider.

Emekli subay olduğunu söylemekte olan adam: Orta boylu, tıknaz. Hicri takvim ile bin üç yüz yirmi yedi doğumludur.

Diğer kişiler: Romanda az yer tutan diğer bireyler: Otele gelen çeşitli müşteriler.