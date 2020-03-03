‘Anayasa’yı çocuklar da anlayacak

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, ‘Anayasa Candır’ adlı kitabında, devlet, özgürlükler, temel haklar ve hukuk gibi soyut kavramları somutlaştırarak, bir roman kurgusu içinde anlattı. Kitabının ana karakterini kurgularken 13 yaşındaki kızı Esma Zeynep’ten ilham alan Prof. Dr. Boztosun, kitabındaki Zeyno karakterinin, ‘Akış’ adlı uzay aracıyla çıktığı yolculukta devletle söyleşirken, hem anayasayı ve anayasal düzeni tanıdığını, hem de bir vatandaş olmanın farkına ve tadına vardığını belirtti.

‘ÖYKÜLERİN GÜCÜYLE SOYUT KAVRAMLARI SOMUTA İNDİRMEK İSTEDİM’

25 yıllık hukukçu öğretim üyesi, aynı zamanda 17 ve 13 yaşında iki çocuk annesi olduğunu belirten Prof. Dr. Boztosun, ’Anayasa Candır’ adlı kitabı yazma öyküsünü, şöyle anlattı:

"Çocuklarım Mehmet Kerem ve Esma Zeynep’i masallarla büyüttüm. Öykülerin gücünü de o zaman keşfettim. Bir hukuk profesörü olarak anlatma sorumluluğunda olduğum kavramlar, soyut kavramlar olması nedeniyle anlaşılması zor kavramlar. İşte bu kavramları somuta indirmek gerektiğini fark edince böyle bir kitap yazmak istedim. Kitapta her şey bir su damlasıyla başlıyor. Bu su damlası anayasa oldu. Su saflığın, bereketin, temizliğin simgesi. Saf bir su damlası olan anayasa, yavrusu devleti de iyi, temiz ve bereketli kılıyor. Kitabımda devleti bir bulut olarak simgeleştirdim. Tüm toplumsal hayatı kapsayan, her yere yayılan bir düzen bulutu. Özgürlüklerin karakterleri de kelebekler. Yaşam özgürlüğünden, bilim, sanat, düşünce, inanç, vicdan ve haberleşme özgürlüğüne kadar her biri ayrı bir kelebek.

KIZIM KİTABA İLHAM VERDİ

Kitaba ilham veren kişi Esma Zeynep. Kitaptaki Zeyno bugünü simgeleyen Z kuşağı genci. İçten, rahat, akıllı sorular soran. Gerçekten öğrenmek istiyor. Öğrenmek istediği kavramlar anayasa, devlet hukuk, özgürlükler, haklar. Bunları sorarak öğreniyor. Zeyno, akıl ışınlarıyla Akış diye bir uzay aracıyla yolculuğa çıkıyor. Aslında kendi içsel yolculuğuna çıkıyor. Zeyno devlet ile söyleşerek hem anayasayı ve anayasal düzeni tanıyor; hem de bir vatandaş olmanın farkına ve tadına varıyor. Bu kitap tamamen mantıksal bağlar üzerine kurulu bir yolculuk öyküsü. Eğlenceli, heyecanlı bölümler de var. İçinde Zeyno ile devletin duygularını ifade eden çizimler ve emojiler de var. Küçük küçük heyecanlı kısımlar var. Sıkılmadan zevkle okunabileceğini düşünüyorum.

ORTAOKUL VE LİSELERE ULAŞTIRILACAK

Kitabın doğu illerinden başlayarak ortaokullara ve liselere ulaştırılmasına yönelik bir sosyal girişimcilik modeli üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz ‘Anayasa Candır’ın yaygın bilinirliğe sahip olması ve insanımızın bu kitap üzerinden Anayasa’mızı tanıması, anayasal özgürlüklerinin ve haklarının farkına varması, vatandaşlık bilincini geliştirerek ve devletin işleyişini anlayarak ‘Devlet benim’ diyebilmesi."