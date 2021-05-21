Anayasa nedir ve özellikleri nedir? Hukukta anayasa tanımı ve kavramı

Devletlerin sahip olduğu anayasalar zaman zaman değişikliklere uğrayabilir. Bunun nedeni ise değişen hayattır. Zaman geçtikçe şartlar değişir ve yeni kurallar gelebilir. Tabi, anayasada değişmez kurallara vardır. Bu kuralların değişmesi söz konusu değildir.

Anayasa Nedir?

Anayasa, devletin faaliyetlerini düzenleyen ve halkın yönetimini kurallar ile belirleyen bir yasa metnidir. Devletin anayasasında değişmez olan kurallar vardır. Örneğin, devletin dili, bayrağı ve dini hiçbir şekilde değiştirilemez. Anayasa içerisinde yer alan kurallar maddeleme yöntemi ile sırayla açık ve net bir şekilde anlatılmıştır.

Anayasada yer alan ifadeler yoruma açık değildir ve anlatılan ifade gayet açıktır.

Türkiye'yi göz önüne aldığımız zaman çeşitli yıllarda farklı anayasaların ortaya çıktığı görülmüştür. Bunu nedeni ise devletin içinde bulunduğu şartlar olmuştur. Yeni şartların sonucunda temel anayasada bazı değişiklikler yapılarak güncelleme yoluna gidilmiştir. Tabi bunu yaparken toplumun düşünce yapısına saygı göstermek gerekir. Aksi halde toplum içerisinde huzursuzluk çıkması muhtemel olur.

Anayasa, devleti ilgilendirdiği gibi halkıda yakından ilgilendirmektedir. Devletin yönetime biçimi, yapısı ve hukuk kuralları anayasada açıkça belirtilmiştir. Bu durumdan dolayı halk direk olarak anayasaya tabi olmak zorundadır.

Anayasaya karşı gelmek suç sayılır. O yüzden anayasada değişmez önemli kurallar bulunur ve bu kuralları değiştirmek teklifinde bile bulunulamaz.

Anayasa Özellikleri

Anayasada yer alan birçok özellik vardır. Anayasayı önemli kılanda bu özelliklerdir. Her devlet anayasasına sahip çıkmak ve korumak zorundadır. Halkında anayasaya uyması ve aykırı davranmaması beklenir.

- Anayasa içerisinde temel hukuk kuralları bulunur,

- Devletin yapısı ve oluşumu anayasada belirtilir,

- Anayasanın değişmez kuralları vardır ( yönetim şekli, bayrağı, milli marşı vb.),

- Değişen çağa ayak uydurmak için anayasada değişiklikler yapılabilir,

- Anayasada halkın kamu hakları açıkça belirtilir,

- Devletin temel kurumlarının işleyiş şekli anayasa ile belirlenmektedir,

- Anayasa, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini korumaktadır.

Anayasa Çeşitleri

1- Yazılı - Yazısız Anayasa

Yazılı anayasa olarak adlandırılan anayasada yer alan kurallar belirli bir belge içinde toplamıştır. Anayasal nitelikte olan tüm anayasalar yazılıdır.

Yazısız anayasa ise yazılı anayasanın tam olarak tersidir. Bu anayasaya teamüli anayasa veya geleneksel anayasa denilmektedir. En iyi örneğine ise İngiltere'de rastlanılmaktadır.

2- Sert - Yumuşak Anayasa

Sert anayasa, değiştirilmesi zor olan ve olağan yasama süreciyle değiştirilemeyen anayasadır. Türk anayasası olarak 1982 Anayasası sert anayasaya iyi bir örnektir.

Yumuşak anayasa ise değiştirilmesi için özel bir hüküm gerektirmez. Sert anayasaya göre farklı bir yapısı vardır.

3- Çerçeve - Kazuistik Anayasa

Çerçeve anayasa, hukuki kuralları ana hatlarıyla belirleyip ayrıntıları ise diğer kanun ve hükümlere bırakmaktadır.

Kazuistik anayasa ise daha teferruatlı ve uzun bir anayasadır.

4- Maddi - Şekli Anayasa

Maddi anayasa, devletin temel kurumlarının işleyişini ve hukuk kurallarının bütününü kapsamaktadır.

Şekli anayasa ise değiştirilebilen hukuk kurallarının tamamını ifade etmektedir.

Hukukta Anayasa Kavramı ve Tanımı Nedir?

Hukukta anayasa, bir devletin kuruluşundan itibaren başlayan, hem yönetimi hem de halkı ilgilendiren hak ve özgürlüklerin bütününü kapsayan kamu hukukudur. Anayasa, bir devletin en önemli yasa metnidir. Anayasada yer alan maddeler temel kurallar olduğu için uyulması gerekmektedir. Ayrıca anayasa sayesinde toplumun huzuru, güveni ve hakları en iyi şekilde korunmuş olur.