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Anayasa nasıl yazılır? Anayasa kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Anayasa nasıl yazılır Anayasa kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimiz çok zengin bir yapıya sahiptir. Osmanlı döneminden itibaren pek çok medeniyetle ve ülke ile etkileşim içinde olduğu için zengin bir dil ve kelime yapısına sahiptir. Bu kelimelerden bazıları ise, günlük kullanımda hatalı olarak yazılıyor. Bunlardan birisi de anayasa kelimesidir. Anayasa nasıl yazılır sizler için derledik.

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Ülkemizde bazı kelimelerin doğru yazılışı kimi zaman karıştırılıyor. Bu kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek için de TDK sözlüğüne bakmak gerekiyor.

 Anayasa Nasıl Yazılır?

 Ülkemizde pek çok kelimenin Yazılışı ve Anlamı merak ediliyor ve internetten araştırılıyor. Özellikle de bazı kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için TDK sözlüğünü dikkate almak gerekiyor. İnsanlar bazı kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiğini karıştırabiliyor. Bunun sonucunda da yazım yanlışlıkları ortaya çıkıyor. Bu durumda ise TDK sözlüğünden kelimenin doğru yazılışını sorgulamak gerekiyor. Anayasa kelimesi, dilimizde bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Bu kelimenin ana yasa şeklinde ayrı yazılması yanlıştır. Bu nedenle yazım kuralını ihlal etmemek için bu kurala dikkat etmek gerekir.

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 Anayasa Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Dilimizde pek çok kelimenin Yazılışı yanlış biliniyor. Bunun sonucunda ise yazım yanlışları açıkça yapılıyor. İnsanların yazımı ile ilgili tereddüte düştükleri kelimelerin nasıl yazıldığını öğrenmek için TDK sözlüğüne bakması gerekiyor. TDK sözlüğüne göre anayasa kelimesi bitişik bir şekilde yazılır. Bu kelimenin ana-yasa şeklinde ayrı yazılması yanlıştır. Bu nedenle de yazım yanlışı yapmamak için dikkatli olmak gerekir.

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