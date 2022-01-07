Anavatan nasıl yazılır? Anavatan kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Türkçe dilinde ''ana'' ile başlayan pek çok birleşik yapıya sahip kelime ve tamlama bulunmaktadır. Bunların arasında en sık kullanılanlarından biri ise anavatan kelimesi olmaktadır. Bu bakımdan anavatan kelimesinin doğru yazılış biçiminin öğrenilmesi çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anavatan Nasıl Yazılır?

Türkçe dilinde ''ana'' ile başlayan kelimelerin tamamı ayrı olarak yazılır. Bundan dolayı kelimenin "anavatan" şeklinde yazılması hatalı bir yazım şekli ortaya koymaktadır. Buna göre "anavatan" kelimesinin doğru şekilde yazılışı "an vatan" şeklide olanıdır.

Anavatan Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Türkçede anavatan kelimesinin doğrusunu öğrenmek, yazılan yazının ve yazıda anlatılanın doğru şekilde ifade edilebilmesi için oldukça önemlidir. Bu sebeple TDK'ya göre "anavatan" bitişik mi yoksa ayrık mı yazılır bilmek gerekir.

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TDK'ya göre anavatan kelimesi " ana vatan" şeklinde yani ayrık yazılır. Bitişik şekilde yazılmış olan anavatan kelimesi bütünüyle hatalı yazılmıştır.

Konun daha iyi anlaşılabilir olması adına örnekler verilmesi gerekirse:

- Uzun senelerin sonrasında ana vatanıma geri dönmek beni çok duygulandırdı = Doğru yazılış şekli

- Kim ne derse desin benim anavatanım burası. = Yanlış yazılış şekli