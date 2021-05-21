Anatomi nedir ve çeşitleri nelerdir? Anatomi bilimi neyi inceler ve hangi alanları kapsar

Anatomi, hayvanların, insanların ve canlı organizmaların yapısıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. İnsan anatomisi özel bir araştırma konusudur.

Anatomi Nedir?

İnsan vücudu dışındaki herhangi bir organizmanın anatomik yapısına " Zootomi" denir. Canlılar söz konusu olduğunda bitkiler de canlılar olarak sınıflandırılır. Ancak bitkilerin anatomisine hayvan anatomisi değil bitki anatomisi olan Fitotomi denir. İnsan anatomisi, insan vücudunun yapısının incelenmesidir. Anatomiyi anlamak, tıbbi uygulamaların ve diğer sağlık alanlarının anahtarıdır. Genel olarak, "anatomi" kelimesi, "yukarı doğru" ve "kesik" anlamına gelen iki Yunanca kelime "Ana" ve "Tome" dan türetilmiştir.

Brüt Anatomi Nedir?

Tıpta genel, makroskopik ya da topografik anatomi, gözle görülebilen biyolojik yapıların incelenmesini ifade eder. Yani kişi bu özellikleri mikroskop olmadan görebilir. Büyük ölçekli anatomik çalışmalar, anatomik ya da invazif olmayan yöntemleri içerebilir. Amaç, daha büyük organların ve organ sistemlerinin yapısı hakkında veri toplamaktır. Bilim insanları, diseksiyon sırasında bir bitki, insan ya da başka bir hayvan vücudunu keserek incelemeler yapmaktadır.

Anatomi Neleri İnceler?

Genel anatomi öğrencileri vücudun ana sistemlerini inceler. Bunlar;

İskelet sistemi,

Kas dokusu,

Lenf sistemi,

Solunum sistemi,

Sindirim sistemi,

Merkezi ve otonom sistemler dahil olmak üzere sinir sistemi,

Hormon üretimini düzenleyen endokrin sistem,

Kardiyovasküler sistem dahil, kalp,

İdrar sistemi

Üreme sistemi,

Deri, saç ve tırnaklar dahil olmak üzere genel sistem olarak adlandırılır

Bu sistemler birlikte çalışır ve işlevleri gerçekleştirmek için birbirine bağlanır.

Mikroskobik Anatomi Nedir?

Histoloji olarak da adlandırılan mikroanatomi, hayvanların, insanların ve bitkilerin hücrelerinin ve dokularının incelenmesidir. Bu nesneler mikroskop olmadan görülemeyecek kadar küçüktür. Mikroskobun anatomisi sayesinde insanlar hücrelerin yapısını ve aralarındaki ilişkiyi anlayabilir ve araştırmacılar histolojik teknikleri uygulayabilir. Daha sonra bunları bir elektron ya da optik mikroskop altında inceleyebilir. Segmentasyon, daha yakından inceleme için dokunun ince dilimler halinde kesilmesini içerir.

Histopatoloji

Histoloji laboratuarında çalışan kişilere histoloji teknisyenleri ya da histoteknologlar denir. Bu insanlar analiz için örnekler hazırlar. Patolog olarak da adlandırılan bir histopatolog, örnekleri inceler ve analiz eder. Teknisyenler, biyolojik doku örneklerini işlemek için belirli beceriler kullanmaktadır. Bunlar;

Tanı arayan hastalar,

Adli tıp laboratuvarı ise şüpheli,

Merhumun kalıntıları,

Bir histopatolog, hücreleri ve dokuları inceler ve gördüklerini açıklar. Diğerleri, en iyi tedavi planını belirlemek ya da ölüm, hastalık ya da suçun nasıl meydana geldiğini belirlemeye yardımcı olmak için bir histopatoloğun bulgularını kullanabilir.

Anatomi Bilimi Hangi Alanları Kapsar?

Sağlık hizmetlerinde çalışan pek çok kişi genel anatomi ve histoloji eğitimi almıştır. Hemşireler, fizik tedavi uzmanları, mesleki terapistler, doktorlar, protez uzmanları ve biyolojik bilimcilerin hepsi anatomi bilgisine ihtiyaç duyar. Anatomi, iç yapıların incelenmesidir, fizyoloji ise bu iç sistemlerin nasıl çalıştığı ile ilgilenir.

İç vücut hakkında derinlemesine bir anlayış olmadan, sağlık uzmanları hastalıkları doğru bir şekilde değerlendiremez. Teşhis edilemez ve tedavisi de yapılamaz. Anatomi ve fizyoloji, tıp pratiğinin temel bileşenleridir.

Anatomi dereceleri farklı lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde alınabilir. Pek çok okul tıp fakültelerinin ön koşulu olarak insan anatomisi üzerine yoğun konsantrasyonlar ve kurslar sunmaktadır. Diğer okullar ve programlar, büyük ölçüde anatomideki diğer ana dallara bağlı olabilecek veterinerlik bilimi, zooloji, ileri biyoloji dereceleri ve genel anatomiye odaklanır.