Anason Nedir, Ne İşe Yarar? Anasonun Faydaları Ve Zararlari Nelerdir?

Anason, meyan kökü veya rezeneye benzeyen, güçlü bir tada sahip bir Akdeniz bitki türüdür. Çoğu zaman tohum veya yaprak şeklinde bulunabilen bu bitki, baharat sınıfına girmektedir.

Anason Nedir, Ne İşe Yarar?

Anason, 0,3 ila 0,6 m büyüyen ve dünya çapında yaygın olarak yetiştirilen tek yıllık bir bitkidir. Çiçekler sarı renkli, bileşik şemsiye şeklindedir ve yaprakları tüy şeklindedir. Yeşilimsi kahverengi, çıkıntılı tohumlar, yiyecek veya ilaç olarak kullanılır. Sonbaharda olgunlaştıklarında hasat edilirler. Tohumu yağ ve ilaç yapımında ayrıca kök ve yaprakları da yine ilaç yapımında da kullanılır.

Anason en yaygın olarak hazımsızlık ve mide ağrısına neden olan uzun süreli kalın bağırsak bozukluğu için kullanılır. Gıdalarda ise anason, tatlandırıcı olarak, ayrıca alkol ve likörlerin içerisinde de kullanılır. Söz konusu kozmetik olduğunda ise sabun, krem, parfüm gibi ürünlerde hem konu hem de faydalarından dolayı yer verilmektedir.

Anasonun Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Anti-epileptik ve Anti-histerik Etki

Anason esansiyel yağı, narkotik ve yatıştırıcı bir etkiye sahip olduğundan, daha yüksek dozlarda uygulandığında dolaşımı, solunumu ve sinir tepkisini yavaşlatarak epileptik ve histerik atakları yatıştırabilir. Bu, daha düşük dozlarda uygulandığında gösterilen uyarıcı ve samimi özelliklerine aykırıdır. Sinir rahatsızlıklarını, hiper reaksiyonları ve konvülsiyonları yatıştırmada da etkili bulunmuştur. Bu özellik çok uzun süredir bilinmekte ve kullanılmaktadır. Bununla birlikte, özellikle çocuklarda ağır dozajların yan etkileri olabileceğinden, bu özellik dikkatli kullanılmalıdır.

Antiromatizmal

Anason yağı, kan dolaşımını uyararak ve etkilenen bölgelerde ağrı hissini azaltarak romatizmal ve artritik ağrılardan kurtulma sağlayabilir.

Antiseptik

Anason yağı antiseptik özelliklere de sahiptir. Bu, yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Antispazmodik

Spazmların neden olduğu durumlar veya rahatsızlıklar kramplar, öksürükler, ağrılar, ishal, sinir rahatsızlıkları ve kasılmalardır. Spazmlar, solunum yolları, kaslar, sinirler, kan damarları ve iç organların aşırı kasılmasıdır ve şiddetli öksürük, kramp, kasılma, tıkalı kan dolaşımı, mide ve göğüste ağrı ve diğer semptomlarla sonuçlanır. Yapısı gereği gevşetici ve spazm önleyici olan anasonun uçucu yağı, bu kasılmaları gevşetir ve yukarıda bahsedilen rahatsızlıklardan kurtulma sağlar.

Aperient

Anason yağının, temizleme özellikleri vardır ve kullanımı güvenlidir. Diğer sentetik veya sert müshillerden farklı olarak mide ve karaciğere sert değildir ve sizi yorgun ve bitkin bırakmaz. Düşük dozlarda alındığında, hareketleri temizlemeye yardımcı olur ve kabızlığı, sonuçta ortaya çıkan şişkinliği ve hazımsızlığı iyileştirir.

Gaz Giderici

Sadece gazdan muzdarip olanlar, ondan kurtulmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu bilir. Çok ciddi bir rahatsızlıktır ve zamanında tedavi edilmelidir. Hazımsızlık, gaz, akut göğüs ağrısı, mide ağrıları, kas krampları ve ağrıları, uzun vadede romatizma, ağırlık, hipertansiyon ve hatta kronik hale gelirse saç dökülmesi ve görme azalması gibi sorunlara yol açar. Anason esansiyel yağı, gazların uzaklaştırılmasını sağlar ve sindirim sistemi olarak oluşmasına izin vermez, çünkü hazımsızlık aşırı gazın nedeni.

Sindirime Yardımcı Olur

Anason ve anason yağının bu özelliği, sindirimi desteklemek için çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Anason tohumları çiğnemek, anason içeren tatlılar servis etmek veya özellikle ağır bir yemek veya ziyafetten sonra sindirime yardımcı olmak için birkaç damla anason esansiyel yağı ile bir bardak ılık su bulundurmak eski bir uygulama olmuştur.

Solunum Bozukluklarını Tedavi Eder

Balgam söktürücü olarak gerçekten dikkat çekicidir ve bu özelliği ona etkileyici bir ün kazandırmıştır. Akciğerlerde ve solunum yollarında biriken mukus veya balgamı gevşetir ve öksürük, göğüste ağırlık, solunum sorunları, astım, bronşit, tıkanıklık ve diğer solunum rahatsızlıklarından kurtulma sağlar. Tohumlarda bu uçucu yağın varlığından dolayı, tohumlar nezle veya balgamı gevşetmek için sigara içenlere özellikle tavsiye edilir.