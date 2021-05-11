Anarşizm Nedir? Anarşizm Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı
Dünya üzerinde birbirinden farklı düşüncede pek çok felsefi akım oluşmuştur. Bunlardan birisi de anarşizm olmaktadır. Anarşizm günlük yaşamda çok sık duyulsa da anlamı ve kökeni bilinen bir kelime değildir. Anarşizm kelimesinin anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenebilmeniz ise mümkündür. Peki anarşizm nedir? Anarşizm tanımı ve TDK sözlük anlamı nedir? Sizlere anarşizm kelimesinin anlamını detaylıca derledik.
Anarşizm Fransızca kökenli bir kelimedir. Dilimize Fransızcadan girmiş olan bu kelime toplum arasında da sıklıkla kullanılmaktadır. Yunanca yönetimsiz anlamına gelen anarşizm kelimesinin anlamı TDK sözlüklerinde yer almaktadır.
Anarşizm Nedir?
Anarşizm ana düşünce olarak kişilerin devlet olmadan da adil ve uyumlu bir şekilde yaşayabileceklerini savunmaktadır. Ayrıca anarşizm insanlar üzerinde devlet sistemi kurulmasının kişilere zarar verdiğini ve kötülük ettiğini savunan bir felsefi ve siyasi akım olmaktadır.
Anarşizm kökeni oldukça eskiye dayanmaktadır. Fakat eskiye dayanan bu kelime ideolojik olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve hala günümüzde kullanılmaya devam etmektedir. Anarşist düşüncede amaç efendinin ve egemenin olmadığı bir yaşayış biçiminin inşa edilmesidir.
Anarşizm Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı
Anarşizm felsefesi insanların özgür ve eşitçe yaşadığı bir tür altın çağı anlayışına dayanan bir düşüncedir. Bu kelime yoksunluk bildiren Yunanca yönetici güç, kral ve yönetim anlamlarına gelen arkhe sözcüklerinin birleşiminden oluşan bir kelimedir.
Anarşizm kelimesi 19. Yüzyılda ortaya çıkmış olsa da günümüzde de sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Kökeni Fransızca olan b kelime dilimize yerleşmiş ve pek çok cümle içerisinde de geçmektedir. İnsan doğasından hareket eden anarşizm için insan özgür, eşit, akıllı ve iyi bir varlık olarak tanımlanmaktadır.
Anarşizm kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde de belirtilmektedir. Buna göre Türk Dil Kurumunda anarşizm kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:
- Kargaşacılık