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Anaokulundan ilkokula geçişi kolaylaştırma yolları

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#Konuk Yazar#Pamukkale Üniversitesi#Prof. Dr. Vesile Alkan
Anaokulundan ilkokula geçişi kolaylaştırma yolları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 13:47

Okul öncesi eğitim, çocukların ebeveyninden ayrılıp okul hayatına alışmaya başladığı ilk dönem. Burada çoğunlukla aktivitelerle geçen eğitim günlerinde çocuklar, akademik yaşamlarına yumuşak bir geçiş yapıyor.

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Ancak anaokulunun sona erip ilkokul sürecinin başlaması heyecan verici gibi görünse de hem öğrenciler hem de ebeveynler için tedirgin edici bir deneyime de neden olabiliyor. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vesile Alkan, anaokulunda çocuklara, her ne kadar belirli bir disiplin altında öğrenme etkinliklerine katılma alışkanlığı kazandırılıyor olsa da ilkokulda farklı öğretim tekniklerinin kullanıldığına dikkat çekiyor. Prof. Dr. Alkan, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında anaokulundan ilkokula geçişin nasıl kolaylaştırılacağı hakkında velilere tavsiyeler veriyor.

Prof. Dr. Vesile Alkan’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Pamukkale Üniversitesi#Prof. Dr. Vesile Alkan

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