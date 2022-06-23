Anaokulunda ‘kayıp’ skandalı

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OLAY 21 Haziran günü saat 11.00 sıralarında, Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde bulunan bir anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anaokulunda eğitim gören ve 5 yaşında oldukları öğrenilen üç çocuk kayıplara karıştı. Çocukların kaybolmasının ardından çevrede çocukları arayan öğretmenlerle okul personelinin ise durumu ailelere haber vermedikleri öne sürüldü. Ancak daha sonra çocuklarının kaybolduğunu öğrenen aileler de arama çalışmalarına katıldı. Kayıp çocuklar yaklaşık 3 saat sonra bitkin bir halde anaokulunun 3 kilometre uzağında, servis şoförü tarafından bulundu. Yaşanan olayın ardından kayıp çocukların aileleri, polis merkezine giderek anaokulu müdürü Y.Ç. ve öğretmen G.B.’den şikâyetçi oldu. Kaybolan çocuklardan A.S.’nin annesi Deniz Can Sunkur yaşadıklarını şöyle anlattı:

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‘TELAŞ ETMEYİN AMA...’

Çocuklar sabah 11.30 gibi kaybolmuşlar ancak anaokulu bize haber vermedi. Biz anaokulunun üst katında oturuyoruz. Diğer çocuğuma bakan anneme, üst kata çıkan çocuk olup olmadığını sormuşlar. Annem de o esnada şüphelenerek beni aradı. Ben de oğlumun öğretmenini aradım ancak telefonlarıma cevap vermedi. Daha sonra mesaj atarak çocuğumun görüntüsünü istedim, yanıtsız kaldım. Ben de işyerimden çıkarak okula geldim. Bu kez de sınıfın kapısını açmadılar. Bir süre sonra sınıfın kapısı açıldı ve okulda görevli olan bir personel ‘Siz telaş etmeyin diye haber vermedik. Üç çocuk kayıp, içlerinden birisi de oğlunuz’ dedi. O an şok geçirdim.

TESADÜFEN BULDUK

Karşıdaki okulun kamera kayıtlarına baktığımızda çocukların gittiği yönü tespit ettik. Sonra esnafa falan sorduk. Bu çocuklar tesadüfen bulundu. Saat 11.00 gibi kaybolan çocuklar 3 saat sonra saat 14.00 civarında bulundu. Ben bu kayıp olayını şans eseri öğrenmesem belki de bu durum örtbas edilip kapatılacaktı. Bu çocukların başına her şey gelebilirdi. Bu mahallelerde dik merdivenli çıkışlar var. 5 yaşındaki bu çocuklar oraları tırmanmışlar. Sıcaktan bunalıp üstlerini çıkartmışlar. Bu çocuklar kötü niyetli birisinin eline geçebilirdi, trafik kazasına kurban gidebilirlerdi.

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ANA KAPIDA KİLİT YOK

Anaokulunda bir güvenlik personeli yok. Her öğretmen kendi sınıfının kapısını kilitliyor ancak binanın ana kapısı sürekli açık. Çocuklar da ellerini kollarını sallayarak çıkmışlar. Bulunduklarında çocuklar yorulmuş, bitkin bir haldeydi. Bana yorulduğunu, merdivenleri çıktığını ve eve gitmek istediğini söyledi.”

KAMERADAN BULUNDULAR

ÇOCUKLAR okula 3 kilometre mesafede bulundukları yerin yakınındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde üç çocuk kalabalık bir caddenin karşı kaldırımında art arda yürüyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü haberin yayınlanmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlattı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada “Haberin duyulmasının ardından, Müdürlüğümüzce inceleme ve soruşturma başlatıldı” denildi.