Anaokulu ve sınav gruplarına okul açık
Milli Eğitim Bakanlığı ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar aldı.
Bu kararlar şöyle:
- İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
- Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
- Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
- 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebilecekler.
- 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecek.
- Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edecekler.
Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.