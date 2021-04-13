Anaokulu ve sınav gruplarına okul açık

Bu kararlar şöyle:

- İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

- Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

- Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

- 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebilecekler.

- 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecek.

- Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edecekler.

Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.