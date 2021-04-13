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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.04.2021 - 18:54 | Son Güncelleme:

Anaokulu ve sınav gruplarına okul açık

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Anaokulu ve sınav gruplarına okul açık

Milli Eğitim Bakanlığı ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar aldı.

Bu kararlar şöyle:   

- İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. 

- Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

- Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. 

- 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebilecekler. 

- 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecek. 

- Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edecekler. 

 Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya  başlanacak.

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