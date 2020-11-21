Anaokulu ve kreşler açık; yüz yüze eğitime devam

Okulöncesi kurumlarda yüz yüze eğitimin haftanın beş günü devam edeceğinin belirtildiği, Bakan Ziya Selçuk imzalı yazıda şu detaylar yer aldı:

HAFTADA 5 GÜN: Haftada beş gün ve günde altı etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacak.

BİR GRUPTA EN AZ 5 ÇOCUK: Okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az beş olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecek.

TEDBİRLER ALINACAK: Fiziki imkânları uygun olan okulöncesi eğitim kurumlarında salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.

EBA ANAOKULU DEVREDE: Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her gün yayınlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacak.

İSTEMEYEN VELİ GÖNDERMEYECEK: Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek olup bu çocukların da EBA Anaokulu’nu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacak.