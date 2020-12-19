Anaokulu Öğretmeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Anaokulu Öğretmeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Anaokulu öğretmeni genellikle altı yaş altı çocukların motor becerileri, kabiliyetleri ve temel kavramları kazandırmak için eğitim veren kişidir.

Anaokulu Öğretmeni Nedir?

Anaokulu öğretmeni altı yaşından küçük çocuklarda motor becerileri kazandırmak ve öz bakım kabiliyetlerini geliştirmek için belli eğitimler veren kişidir. Öğrencilere temel kavramları da öğreten anaokulu öğretmeni çocukları ilkokula hazırlar. Anaokulu öğretmeni altı yaşından küçük olan çocuklara temel eğitimler verir. Bunun yanı sıra anaokulu öğretmenleri çocukları hayata hazırlar.

Anaokulu Öğretmeni Ne İş Yapar?

Anaokulu öğretmeni okulda öğrencileri tanıma evresinde ebeveynler ile bire bir görüşmeler yapar. Bunun yanı sıra aileler ile birlikte çocukların gelişimleri ile yakından ilgilenirler. Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının da karşılanmasını sağlayan anaokulu öğretmeni bireysel yeme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda çocukların gelişme süreçlerini de çok yakından takip eder. Anaokulu öğretmeni çocuklarda bulunması muhtemel kronik hastalık, fobi ve benzeri konuları kayıt altına alır. Bu konuda veliler de ayrıntılı olarak bilgilendirilir.

Anaokulu Öğretmeni Nasıl Olunur?

Anaokulu öğretmeni olmak için belli bir eğitimi tamamlamak gerekiyor. Bunun yanı sıra anaokulu öğretmeni olmak için üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olmak gerekiyor. Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler staj yaptıktan sonra istedikleri okullarda göreve başlarlar.

Anaokulu Öğretmeni Olma Şartları Nelerdir?

Anaokulu öğretmeni küçük yaş grubundaki öğrenciler ile birlikte iletişim kurabilmeli. Anaokulu öğretmenlerinin her zaman için güler yüzlü ve sevecen olması gerekir. Ayrıca bu alanda çalışan anaokulu öğretmenleri uzun süre küçük yaş gruplarındaki çocuklara eğitim verebilecek dinamik bir yapıya sahip olmalılar. Farklı yaş gruplarına hitap eden anaokulu öğretmeni çok iyi bir iletişim kabiliyetine de sahip olunması gerekir. Dış görünüşüne özen göstermesi gereken anaokulu öğretmeni iyi bir de diksiyona sahip olmalıdır.

Anaokulu Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Anaokulu öğretmenlerinin önemli görev ve sorumlulukları vardır. Buna göre anaokulu öğretmeni devlet okullarında çalışabilirler. Gündüz bakım evlerinde de çalışabilen anaokulu öğretmeni özel kreşlerde de çalışma imkanına sahip olurlar. Tüm bu alanlarda çalışan anaokulu öğretmeni altı yaş altındaki çocukların gelişimi ile yakından ilgilenir. Çocuklarda motor becerisi ve el- göz koordinasyonunun sağlanması için çalışmalar yapabilir. Bunun yanı sıra anaokulu öğretmeni çocukların gelişimi için okul müdürü ve pedagog ile de işbirliği yapar. Öğretmenler okul sınırları içinde çocukların güvenliğini sağlamaktan sorumlulardır. Ayrıca anaokulu öğretmenleri çocuklara kişisel temizliklerini yapmaları konusunda teşvikte bulunur.

Anaokulu Öğretmeni Maaşları Ne Kadar?

Anaokulu öğretmenlerinin maaşları çalıştıkları yere göre değişiklik gösterebilir. Buna göre özel ve devlet okullarında iş imkanı bulunduğu gibi anaokulu öğretmenleri öğrencilere birebir dersler de verebilirler. Anaokulu öğretmenleri ilk göreve başladıklarında 2 bin 380 lira ücret alırlar. Tecrübeleri ve bilgileri arttıkça anaokulu öğretmenlerinin ortalama ücretleri 3 bin lira olarak belirleniyor. Bu meslekte en yüksek maaş oranı ise 3 bin 300 lira olarak biliniyor.

Anaokulu Öğretmeni İçin İş İmkanları Nelerdir?

Anaokulu öğretmenleri için iş imkanları çok yüksektir. Özellikle de okul öncesi eğitimin özendirilmesi ile birlikte anaokulu öğretmenleri için de iş imkanları arttı. Buna göre anaokulu öğretmenleri hem devlet sektöründe hem de özel sektörde çalışabilirler. Ayrıca gündüz bakımevleri ile kreşlerde de iş imkanı bulunuyor.