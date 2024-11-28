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Anaokulu öğrencileri için yeni şarkılar

Güncelleme Tarihi:

#MEB#EBA#Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Anaokulu öğrencileri için yeni şarkılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 13:58

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı'nda yer alan ‘müzik’ alan becerilerine uygun şekilde 79 çocuk şarkısı yazılıp bestelendi. Yeni çocuk şarkıları ve eğitim materyalleri Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Platformunda erişime açıldı.

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MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, müziğin hem doğrudan estetik bir dal hem de diğer disiplinlerin öğrenilmesinin etkili araçlarından biri olmasından hareketle çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 79 yeni çocuk şarkısı bestelendi. Çocukların yaşına, ilgilerine ve gelişim özelliklerine uygun tasarlanan şarkılar ve müzik etkinlikleri yoluyla, ‘sesleri ve müziği ayırt etme’, ‘ritim tutma’, ‘şarkı söyleme’, ‘müzik eşliğinde hareket ve dans etme’, ‘müzikli öykü oluşturma’, ‘bireysel olarak ve toplulukta müziği seslendirme’ becerilerinin kazandırılması amaçlandı.

İKİ YENİ EĞİTİM METARYALİ DE HAZIRLANDI

‘Okul Öncesi Çocuk Şarkıları’ hazırlanırken çocukların erken dönemde müzik eğitimiyle ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, genel müzik kültürünün oluşturulması, Türkçe dil becerileri ile kelime dağarcıklarının genişletilmesi odağa alındı. Aralarında ‘Atatürk’, ‘23 Nisan’, ‘Benim Güzel Vatanım’, ‘Öğretmenim’, ‘Annem’, ‘Canım Babam’, ‘Ninem Dedem’, ‘Temiz Deniz’, ‘Sıfır Atık’, ‘Dünya ve Su’ ile ‘İklim’ gibi temaların işlendiği 79 farklı çocuk şarkısı, EBA Platformu'nda erişime açıldı. Bakanlık ayrıca, ‘Okul Öncesi Çocuk Şarkıları-1’ ve ‘Okul Öncesi Çocuk Şarkıları-2’ isimli iki yeni eğitim materyali de hazırladı. Bu materyallerde şarkı sözlerine, notalara ve şarkılarla çocuğa öğretilmesi hedeflenen kelime gruplarına yer verildi. Bazı şarkılara yönelik etkinlik önerileri de tasarlandı.

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#MEB#EBA#Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

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