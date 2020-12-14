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Eğitim Servisi
Haber Giriş: 14.12.2020 - 23:24 | Son Güncelleme:

Anaokullarında yüz yüze eğitim başlıyor

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Anaokullarında yüz yüze eğitim başlıyor
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında tüm anaokullarının 15 Aralık itibarıyla yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı. 

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “kamuya ait okul öncesi kurumları anasınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

“Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla, yarından (15 Aralık) itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.”

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