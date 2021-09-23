Ananas nasıl soyulur, nasıl servisi yapılır? Ananas nasıl yenir?

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Ananas günümüzde herkesin tükettiği meyveler arasındadır. Ananas meyvesinin faydaları oldukça fazladır. Ananas soymak için kullanılan özel makineler bulunuyor.

Ananas Nasıl Soyulur, Nasıl Servis Yapılır?

Ananas meyvesi insan sağlığına oldukça faydalı olan bir meyvedir. Ananas meyvesi dışarıdan bakıldığında her ne kadar sert gözükse de, içinde yer alan meyve yumuşaktır. Ananas meyvesinin soyulma şekilleri kişiler tarafından merakla araştırılabiliyor. Ananas meyvesinin kesim teknikleri her bireyin öğrenmek istediği tekniklerdir.

Meyve türleri arasında yer alan ananas meyvesi oldukça severek tüketilen bir meyvedir. Ananas meyvesinin kolayca soyulma aşamaları kişilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İlk yöntemlerden birisi, makine ile soymaktır. Makine ile soymak için ihtiyaç duyulan malzemeler şu şekildedir;

Ananas

Bıçak

Kesme tahtası

Ananas soyma makinesi

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İlk olarak ananas kesme tahtasının üzerine koyulur. Ananasın üst kısmını kesebilmek adına mutfak bıçağı tercih edilmelidir. Ananasın tabanı da aynı şekilde kesilmelidir. Ananas güzelce soyularak içi çıkarılır. Ananas dik bir konuma getirilerek, soyucu üzerine yerleştirilir. Soyucuyu ananasın içine yerleştirerek saat yönünde döndürülür.

Ananasın dip kısmına ulaşana dek döndürmeye devam edilir. Soyucu makinesi üzerinde yer alan ananas ile ananasın dış kabuğundan çekilerek çıkarılır. Soyucuyu ananastan çıkarmak için de sapında yer alan siyah düğmeye basılır. Yavaş bir şekilde kendinize doğru çekebilirsiniz. Soyucuyu çıkarılırken soyucunun da ananası yuvarlak bir şekilde kestiği görülecektir.

Sadece mutfak bıçağı kullanarak da ananas soymak mümkündür. Makinesi olmayan bireyler bıçaklardan yardım alarak ananaslarını kesebilir ve soyabilir. İhtiyaç duyulan malzeme listesi şu şekildedir;

Mutfak bıçakları

Ananas

Kesme tahtaları

Soyma bıçağı

Ananas ilk yöntemde olduğu gibi kesme tahtasına yerleştirilir. Ananasın üst kısmı ve alt kısmı keskin olan mutfak bıçağıyla kesilir. Ananas dik bir konuma getirilerek mutfak bıçağı yardımıyla kabuğu kesilir. Ananasın içini çok israf etmemek adına kabuğunun ince kesilmesi gerekir. Ananasın dış kabuğu soyulduktan sonra, iç kısmı kendini belli edecektir. Bir soyma bıçağı kullanarak iç kısmında yer alan kahve lekeler V şeklinde kesilerek soyulur.

Ananaslar kişinin tercihlerine göre farklı boyutlarda kesilebilir. Ananasların kesilme büyüklüğü kişilerin kolay tüketimine engel olmaması gerekiyor. Rahatlıkla ağza atılabilecek büyüklükte kesilmesi gerekir. Servis yaparken çok küçük veya çok büyük tabaklar değil, porsiyona uygun tabakların seçilmesi gerekir. Servis işlemleri de belirlenen kriterlere göre ayarlanarak yapılabilir.

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Ananas Nasıl Yenir?

Ananas diğer meyveler gibi çiğ olarak tüketilen meyveler arasındadır. Ananas dilimlerini sade bir şekilde diğer meyveler gibi tüketebilirsiniz. Kek, pasta veya meyve salataları içerisine eklenerek de tüketilebilir. Ananasın yaygın tüketim yöntemlerinden biri de, tavada kızartma yapmaktır. Halka şeklinde kesilen ananaslar, yapışmaz özelliğine sahip tavalara koyularak kızartılır. Kızartılan ananaslar üzerine dondurma veya krema gibi ürünler ekleyerek tüketilebilir.

Ananaslar blenderdan geçirerek içecek haline getirmek de mümkündür. Yoğurt ve sütle bir karışım hazırlayarak farklı içecek türleri de oluşturulabilir. Ananasın kullanım alanları arasında kokteyllerde bulunuyor. Farklı meyve sularını bir araya getirerek alkolsüz bir içecek hazırlamak oldukça kolaydır. Bireyler zevklerine uygun olarak ananası istediği şekilde harmanlayabilir ve günlük olarak farklı şekillerde tüketebilir.