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Ananas meyve mi sebze mi?

#Ananas#Ananas Sebze Mi#Ananas Meyve Mi
Ananas meyve mi sebze mi

Ananas, Ananasgiller ailesinden gelen, güzel kokulu ve iri bir besin olarak tanımlanabilir. Ana yurdu Güney Amerika olduğu bilinen besin, sıcak ülkelerde yetişmektedir. Sıcak ülke meyvesidir. Üstünde bir demet yaprağa sahip olan bu ürün, oldukça faydalı ve tüketilmesi önerilen bir üründür. Yetiştirilme süresi olarak diğer meyvelere nazaran daha uzun bir süre istemektedir. 18 ay kadar bir süre sonunda yetiştirilme işlemi tamamlanmaktadır. Türkiye'ye özellikle son yıllarda daha fazla gelmiş ve daha fazla yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu durum insanların tüketim seviyesinin ve bu besine olan ilgisi ile alakalı bir durumdur. Bir diğer konu da ananasın sebze mi meyve mi olduğuna dair açılan bir konudur. Meyve olduğunu savunanlar olsa da sebze diyen bir kesim de bulunmaktadır. Peki, ananas meyve midir yoksa sebze midir tüm detayları ile derledik.

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Ananas, sağlık açısından çok ciddi önlemler almakta ve tüketilmesi önerilen bir besindir. Son yıllarda tercih oranı daha fazla arttığı bilinen bir besindir.

 Ananas Meyve mi?

 En kısa tanımıyla yenilen şey meyve ise çekirdeğe sahip olmaktadır. Ananas da tropikal bir meyve olarak adlandırılmaktadır. Herhangi bir sap ya da yeşil yapraklara sahip değildir. Bu sebepten dolayı meyve olarak tanımlanmaktadır.

 Ananas Sebze mi?

 Bir ürün sebze olarak tanımlanıyor ise kök ya da yapraklara sahip olması gerekmektedir. Günlük hayatta da sık sık karşılan domates, salatalık ve kabak gibi besinler sebze olarak bilinse de aslında bir meyvedir. Ananas da bu özellikleri barındırmadığı için sebze olarak sayılmaz ve nitelendirilmez.

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