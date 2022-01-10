Ananas meyve mi sebze mi?

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Ananas, sağlık açısından çok ciddi önlemler almakta ve tüketilmesi önerilen bir besindir. Son yıllarda tercih oranı daha fazla arttığı bilinen bir besindir.

Ananas Meyve mi?

En kısa tanımıyla yenilen şey meyve ise çekirdeğe sahip olmaktadır. Ananas da tropikal bir meyve olarak adlandırılmaktadır. Herhangi bir sap ya da yeşil yapraklara sahip değildir. Bu sebepten dolayı meyve olarak tanımlanmaktadır.

Ananas Sebze mi?

Bir ürün sebze olarak tanımlanıyor ise kök ya da yapraklara sahip olması gerekmektedir. Günlük hayatta da sık sık karşılan domates, salatalık ve kabak gibi besinler sebze olarak bilinse de aslında bir meyvedir. Ananas da bu özellikleri barındırmadığı için sebze olarak sayılmaz ve nitelendirilmez.