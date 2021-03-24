Ananas Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ananas Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Bu ağacın meyvesi oldukça değişik bir görüntüye sahiptir. Ananas ağacı tropikal bir ağaç olduğu için tropikal iklime sahip yerlerde yetişir.

Ananas Ağacı Nedir?

Tropikal iklimin ağacı olan ananas ağacının meyvesi zor koşullara bile dayanabilecek bir kabuğa sahiptir. Olgunlaştığında ise harika bir meyveye dönüşür ve kokusu da oldukça etkileyicidir. Ananas ağacı, ananasgiller familyasından olan bir ağaçtır ve dikenli, uzun yaprakları vardır. Bu ağacın ana yurdu ise Güney Amerika’dır. Dünya genelinde en fazla tüketilen tropik bir meyvesi vardır.

Ananas Ağacı Nerede Yetişir?

Ananas ağacı nemli ve ılık olan iklimleri sever. Bu nedenle ana vatanı Güney Amerika’dır ama Brezilya, Hindistan ve Filipinlerde de yetiştirilir. Faydaları oldukça fazla olan bir gıdadır ve ülkemizde de yetiştiriciliği yapılmaktadır.

İsteyen kişiler kendi ortamlarında uygun şartlar yaratarak bu ağacı yetiştirebilirler. Türkiye’de ise Adana, Antalya, Antakya ve Mersin bölgelerinde yetiştirilmesi söz konusudur. Akdeniz iklimin olduğu yerlerde daha kolay yetişmektedir.

Ananas Ağacı Nasıl Yetişir?

Tropikal bir ağaç olduğu için her yerde ve her toprakta yetişmesi söz konusu değildir. Yetiştirilme aşamasında ise bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Ilık ve nemli ortamları sever. Yağışlı ve sıcak olan iklimler uygundur. Çok uzun yıllar hayatta kalabilen bir bitkidir.

Toprak yapısı olarak humuslu olan topraklarda yetiştirilmesi gerekir. Kumlu topraklar yapısına uygun değildir. Eğer kumlu topraklarda yetiştirilecekse mutlaka su dengesine dikkat etmek gerekir. Bu ağacı kendi ortamınızda veya bahçenizde yetiştirebilirsiniz.

Kendi ortamınızda yetiştirecek olursanız ise bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Önce taze ve çok olgunlaşmamış bir ananas satın alınır. Ananasın üzerinde yapraklar bulunmaktadır. Bu yaprakların kopartılması gerekir. Ananasın sapı açığa çıkartılır. Bu ananasın alt tabanı ters çevrilir ve bir hafta kurumak amacıyla bırakılır. Daha sonra bir kavanoza su konması gerekir. Ananasın taç kısmına kürdan batırılır. Bu ananasın tacı suyun içine konulabilir.

Şişe camın önüne gün ışığı alan bir yere konur. Burada köklerin filizlenmesi beklenir. Şişenin konduğu yer mutlaka güneş almalıdır. Daha sonra olgunlaşan ananasın tacı toprağa ekilir. Daha sonra haftada birkaç kez sulanması gerekir. Yılda iki kez ve yaz aylarında gübre verilmelidir.

Ananas Ağacı Özellikleri

Ananas Ağacı, 1955 yıllarında Brezilyada keşfedilmiş bir ağaçtır. O zamandan günümüze kadarda herkesin severek tükettiği bir meyve olmuştur. Güney Amerika, Hawaii ve Hindistan gibi yerlerde yoğun olarak bulunmaktadır. Meyvesi hem lezzetli hem de son derece faydalıdır. Dünyada en fazla Hindistan ananas ağacını yetiştirmektedir.

Ananas Ağacı Bakımı

Ananas ağacının bakımı sırasında yapılması gereken bazı şeyler vardır. ilk 3 aydan başlayarak 20 aya kadar dip sürgünleri toplanarak yetiştirme söz konusu olacaktır. Olgunlaşmamış olan ananaslardan alınan dip sürgünleri, üretildiği ağacın yapısını taşıyacaktır.

Ananas ağacının tohumları saksıya dikildikten sonra fide haline gelir. Daha sonra bu fideler yaklaşık bir yıl sonra toprağa ekilir. Ekim için en uygun zaman ise sonbahar ve ilkbahar dönemleridir. 20 cm’ e geldiği zaman ise gübre verilmelidir.

Ekvator iklimine uygun bir ağaç olduğu içinde bol suya ihtiyaç duyar. Damla sulama sistemi ile sulamak en doğru işlem olacaktır. Ekildiği zamandan kış dönemine kadar sulama yapmak gerekir. Su verilmezse ağaçtan verim almak söz konusu olamaz. Hasat zamanı bıçak yardımı ile meyve kesilir. Meyvelerin çürümemesi için dikkatli şekilde hasat yapılmalıdır.

Ananas Ağacı Faydaları

Ananas ağacının meyvesi pek çok konuda şifa kaynağıdır. Bu nedenle düzenli bir şekilde tüketmek faydalı olacaktır. Pek çok meyve gibi ananasta içeriğinde vitamin barındırır. Faydaları ise şunlardır

Kilo vermek isteyenler diyet programında mutlaka ananasa yer vermelidirler

l Boğaz ağrısı ve grip sorunu yaşayanların şikâyetlerini azaltıcı etkisi vardır

l Vücuttaki iltihap ile mücadele eder.

l Üst solunum yollarında oluşabilecek sorunlara çözüm olur.

l Sinüzit ağrılarını azaltır

l İçeriğinde bol miktarda B vitamini bulunmaktadır. Saçların dökülmesinin önüne geçer hem de cildin parlak olmasına ve beslenmesine yardımcı olur.

l Bağışıklık sistemin güçlenmesine destek olur.

l Ayrıca son derece lezzetli bir tadı vardır.