Analog nedir? Analog ne demek? Analog TDK kelime anlamı

Analog, yaşantımızda genel olarak sık kullanılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Analog kelimesinin bir anlamı da aslında benzer ve de eş anlamına gelmektedir.

Analog Nedir?

Sosyal medyada ve de gündelik yaşantıda kullanılmakta olan analog kelimesi, çok uzun yıllardan beridir dilimizde yer alır. Analog kelimesi, günümüzde dilimizde oldukça sık kullanılan kelimelerden birisidir. Farklı bilimler üzerinde de köken olarak çok farklı olmak ile birlikte aynı işlevleri görmekte olan ve de birbirine karşılık gelmekte olan yapılardan her birisine verilen isim olmaktadır.

Analog kelimesi aynı zamanda büyüklük değişimleri açısından da başka bir sinyal eşdeğeri olan diğer sinyallere verilen isim olmaktadır. Analog olan veriler, genel olarak zamana göre değişmekte olan başka bir türden de niceliği temsil etmekte olan kendisi de zamanlara göre değişen ve de sürekli olarak bir özellik göstermekte olan verilerdir.

Analog TDK Kelime Anlamı Nedir?

Devamlı değişen bir akış halinde bulunan verilere genel olarak analog adı verilmektedir. Bilgisayar sistemleri doğrudan analog veriyi işleyemezler, ancak gelen analog verileri bir dijitale çeviren ara birimlerin mutlaka kullanılması gerekmektedir.

Türk Dil Kurumu'na (TDK ) göre çeşitli anlamları olan analog kelimesi aslında Türkçede tek başına ve ya çeşitli cümlelerin eşliğinde kullanılabilir. Bu analog kelimesi aslen Fransızca kökenli olup bizim dilimize Fransızcadan gelmektedir. Türk Dil Kurumu’na yani TDK’ ya bakıldığı zaman analog kelimesi anlamı ayrıca şu şekilde benzer ve de eş anlamına gelmektedir. Analog sistemler günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan sistemlerdir.