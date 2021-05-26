Analitik Düşünme Nedir, Nasıl Geliştirilir? Teknikleri Nelerdir? Becerisi Nasıl Kazanılır?

Analitik düşünme bir yöntemdir. Analitik düşünmede tümden gelim yöntemi uygulanarak sonuca varılmaktadır.

Analitik Düşünme Nedir, Nasıl Geliştirilir?

Analitik düşünme bir yöntemin adıdır. Karmaşık problemleri basitleştirip yönetilebilir küçük parçalara bölünmesi ile çözüme olabilecek en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmayı amaçlayan bir yöntemin adıdır analitik düşünme. Analitik düşünmede tümden gelim yöntemi uygulanmaktadır.

Analitik düşünmede konu alt başlıklara ayrılmak suretiyle çözüme ulaşılır.

Analitik düşünme analitik düşünme yeteneğinin geliştirilmesi önemlidir. Gerek çocukların derslerdeki başarısını etkileyen gerekse yetişkinlerin iş alanlarında sürekli karşı karşıya kaldıkları analitik düşünme becerisi ve analitik düşünme becerisinin geliştirilmesi konusu ehemmiyetlidir.

Analitik düşünme yeteneği bulunan kimseler, karmaşık ve çetrefilli sorun ve yapılar karşısında kolaylıkla pratik çözümler üretebilmektedirler. Analitik düşünmeyi şöyle tarif etmek mümkündür: Bir sorun ya da konu tümden gelim yöntemi ile alt konulara ayrılıp her bilgiyi ayrıca değerlendirebilme yeteneğine "analitik düşünme" denir.

Analitik düşünme yeteneğini geliştirmek için kişiler neler yapılabilir sorusunu da merak etmektedirler. Analitik düşünme yeteneğinin geliştirilmesi farklı yöntemlerle mümkün görünmektedir. Çünkü analitik düşünme yeteneği; kişinin aklını doğru kullanabilme ve buna bağlı olarak da iş, okul ve sosyal yaşamında başarılı olabilmesini sağlayan önemli bir beceridir.

Analitik Düşünmeyi Geliştirme Teknikleri Nelerdir?

Kişiler gerek okulda, gerek iş hayatında ve gerekse sosyal yaşamda başarılı olabilmek adına analitik düşünme becerilerini geliştirmek istemektedirler. Bu konuda uzmanların önerileri aşağıdadır:

Analitik düşünce yeteneğini geliştirmek için en başta okumak hem de "polisiye romanlar" okumak tavsiye edilmektedir. Agathie Christie gibi polisiye yazarlarının romanlarından faydalanmak mümkündür.

Polisiye filmler, bilim kurgu ya da politik filmler izlemek de analitik düşünme yeteneğini geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Sherloch Holmes, Zindan adası, Matrix, Pelikan dosyası gibi filmler önerilmektedir.

Sayısal bulmacalar çözmek ve matematik problemler çözmek de başka bir analitik düşünce geliştirme tekniği olarak sayılmaktadır. Matematik yapısı gereği bizzat analitik düşünme ile ilgilidir. Sudoko gibi bulmacalar önerilebilir.

İnteraktif zeka oyunları oynayarak da analitik düşünme yeteneği geliştirilebilir.

Tartışma kulüplerine ve ortamlarına katılmak başka bir yöntemdir. Kişiler bu ortamlarda değişik konular hakkında iletişim kurarak olay ve konulara farklı açılardan bakma fırsatını yakalamaktadırlar. Kişiler tartışmalara dahil olarak bu becerilerini geliştirmek ve kendilerini ifade etmek olanağını yakalamış olurlar.

Araştırma yapmak analitik düşünce yeteneğini geliştiren tekniklerden bir tanesidir. Bunun için konu hakkında ilgili ve bilgili kişilerle görüşmek, kaynaklara erişmek ve incelemek gibi pek yararlı araştırma yöntemlerini kullanmak mümkündür.

Analitik Düşünme Becerisi Nasıl Kazanılır?

Aslında analitik düşünmenin belirli bir tekniği bulunmamaktadır. Yani kesin olarak belirlenmiş ve ispatlanmış bir teknik mevcut değildir. Ancak analitik düşünme yönteminin daha etkili kullanılmasını sağlayan ek bazı yöntemler mevcuttur. Analitik düşünme insanı sorgulamaya ve neden sonuç ilişkisi aramaya iter. Analitik düşünme becerisi nasıl kazanılır sorusunu cevabı başlıklar halinde aşağıdadır:

Grup halinde stratejik oyunlar oynanmalıdır.

Zihnin sürekli aktif olması sağlanmalıdır.

Karmaşık durumlar üzerinde düşünme fırsatı veren gerilim, bilim kurgu gibi filmler izlenmelidir.

Analitik düşünme yeteneğini geliştirmek isteyen kişi ayrıntılara dikkat etmeyi, ayrıntılara odaklanmayı öğrenmelidir.

Analitik düşüncenin küçük yaştan itibaren çocuklara benimsetilmesi gerekmektedir.