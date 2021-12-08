Anagram nedir? Bir kelimenin anagramı nasıl yapılır? Anagram kelimeler nelerdir, neye iyi gelir?

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Anagram, hem mazmun eserlerde hem de düz yazılarda, ses benzerliğine dayalı bir söz sanatı olarak kullanılır.

Anagram Nedir?

Bir kelimedeki sesli ve sessiz harfleri yeni bir sıralamayla dizerek yeni kelimeler oluşturmaya anagram denir.

Bir Kelimenin Anagramı Nasıl Yapılır?

Anagram yapmanın belli başlı kuralları vardır.

Kural 1- Sadece anagramı yapılacak olan kelimedeki harfler kullanılabilir. Yeni türetilen kelimelere harf eklenemez.

Kural 2- Anagramı yapılan kelime ile diğer sözcüklerin harf sayısı eşit olmalıdır.

Kural 3- Türetilen kelimelerden de anagramı yapılan sözcüklerden de harf çıkarılamaz.

Anagram Kelimeler Nelerdir?

1- Eksi - Eski

2- Kalas - Salak

3- Adil - Dila

4- San - Nas

5- Silik - Kilis

6- Çile - Elçi

7- Pas - Sap

8- İllet - Telli

9- Amel - Lema

10- Kesin - Sinek

11- Atak - Taka

12- İmal - Mali

13- İma - Mai

14- Asık - Kısa

15- Kot - Tok

16- İhlas - Silah

17- İftar - Tarif

18- İdame - Edani

19- İtham - Hamit

20- Biraz - Bariz

21- Ket - Tek

22- İdam - Daim

23- Zehra - Ezhar

24- Nefes - Enfes

25- Nesil - Silen

26- Cisim - Sicim

27- Kere - Erek

28- Evvel - Velev

29- Kahir - Hakir

30- Zinde - Deniz

31- Su - Us

32- Har - Rah

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33- Çok - Koç

34- İlan - Nail

35- Enfa - Fena

37- Vaki - Kavi

38- Eter - Tere

39 - Arka - Kara

40- Yer - Rey

41- Kanıt - Natık

42- Şair- Şiar

43- Maça - Amaç

44- Zan - Naz

45- Koş - Şok

Not -1- Yazılışları tersten aynı olan kelimeler de anagram olarak nitelendirilir. Örnekler: 1- Mermer 2- İyi .

Not -2- Bazı kelimelerde birden fazla anagram yapılabilir. Örneğin:

İcar - Cari - Raci

Anagram Neye İyi Gelir?

En kolay ve eğlenceli zihin egzersizlerinden biri olan anagram hafızayı güçlendirir ve dikkat eksikliğine iyi gelir.