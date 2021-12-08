Anagram nedir? Bir kelimenin anagramı nasıl yapılır? Anagram kelimeler nelerdir, neye iyi gelir?

Anagram, hem mazmun eserlerde hem de düz yazılarda, ses benzerliğine dayalı bir söz sanatı olarak kullanılır.
Anagram Nedir?
Bir kelimedeki sesli ve sessiz harfleri yeni bir sıralamayla dizerek yeni kelimeler oluşturmaya anagram denir.
Bir Kelimenin Anagramı Nasıl Yapılır?
Anagram yapmanın belli başlı kuralları vardır.
Kural 1- Sadece anagramı yapılacak olan kelimedeki harfler kullanılabilir. Yeni türetilen kelimelere harf eklenemez.
Kural 2- Anagramı yapılan kelime ile diğer sözcüklerin harf sayısı eşit olmalıdır.
Kural 3- Türetilen kelimelerden de anagramı yapılan sözcüklerden de harf çıkarılamaz.
Anagram Kelimeler Nelerdir?
1- Eksi - Eski
2- Kalas - Salak
3- Adil - Dila
4- San - Nas
5- Silik - Kilis
6- Çile - Elçi
7- Pas - Sap
8- İllet - Telli
9- Amel - Lema
10- Kesin - Sinek
11- Atak - Taka
12- İmal - Mali
13- İma - Mai
14- Asık - Kısa
15- Kot - Tok
16- İhlas - Silah
17- İftar - Tarif
18- İdame - Edani
19- İtham - Hamit
20- Biraz - Bariz
21- Ket - Tek
22- İdam - Daim
23- Zehra - Ezhar
24- Nefes - Enfes
25- Nesil - Silen
26- Cisim - Sicim
27- Kere - Erek
28- Evvel - Velev
29- Kahir - Hakir
30- Zinde - Deniz
31- Su - Us
32- Har - Rah
33- Çok - Koç
34- İlan - Nail
35- Enfa - Fena
37- Vaki - Kavi
38- Eter - Tere
39 - Arka - Kara
40- Yer - Rey
41- Kanıt - Natık
42- Şair- Şiar
43- Maça - Amaç
44- Zan - Naz
45- Koş - Şok
Not -1- Yazılışları tersten aynı olan kelimeler de anagram olarak nitelendirilir. Örnekler: 1- Mermer 2- İyi .
Not -2- Bazı kelimelerde birden fazla anagram yapılabilir. Örneğin:
İcar - Cari - Raci
Anagram Neye İyi Gelir?
En kolay ve eğlenceli zihin egzersizlerinden biri olan anagram hafızayı güçlendirir ve dikkat eksikliğine iyi gelir.