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Anagram nedir? Bir kelimenin anagramı nasıl yapılır? Anagram kelimeler nelerdir, neye iyi gelir?

#Anagram#Kelime#Sözcük
Anagram nedir Bir kelimenin anagramı nasıl yapılır Anagram kelimeler nelerdir, neye iyi gelir

Dilimize Fransızcadan geçen anagram sözcüğü, ana ve gramma kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Gramma kelime anlamına gelirken, ana yer değiştirmek demektir Bir kelimede yer alan harflerin yerlerini değiştirerek yeni sözcükler türetmeye anagram denir. Anagram nedir ve nasıl yapılır tüm detayları ile derledik.

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 Anagram, hem mazmun eserlerde hem de düz yazılarda, ses benzerliğine dayalı bir söz sanatı olarak kullanılır.

 Anagram Nedir?

 Bir kelimedeki sesli ve sessiz harfleri yeni bir sıralamayla dizerek yeni kelimeler oluşturmaya anagram denir.

 Bir Kelimenin Anagramı Nasıl Yapılır?

 Anagram yapmanın belli başlı kuralları vardır.

 Kural 1- Sadece anagramı yapılacak olan kelimedeki harfler kullanılabilir. Yeni türetilen kelimelere harf eklenemez.

 Kural 2- Anagramı yapılan kelime ile diğer sözcüklerin harf sayısı eşit olmalıdır.

 Kural 3- Türetilen kelimelerden de anagramı yapılan sözcüklerden de harf çıkarılamaz.

 Anagram Kelimeler Nelerdir?

 1- Eksi - Eski

 2- Kalas - Salak

 3- Adil - Dila

 4- San - Nas

 5- Silik - Kilis

 6- Çile - Elçi

 7- Pas - Sap

 8- İllet - Telli

 9- Amel - Lema

 10- Kesin - Sinek

 11- Atak - Taka

 12- İmal - Mali

 13- İma - Mai

 14- Asık - Kısa

 15- Kot - Tok

 16- İhlas - Silah

 17- İftar - Tarif

 18- İdame - Edani

 19- İtham - Hamit

 20- Biraz - Bariz

 21- Ket - Tek

 22- İdam - Daim

 23- Zehra - Ezhar

 24- Nefes - Enfes

 25- Nesil - Silen

 26- Cisim - Sicim

 27- Kere - Erek

 28- Evvel - Velev

 29- Kahir - Hakir

 30- Zinde - Deniz

 31- Su - Us

 32- Har - Rah

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 33- Çok - Koç

 34- İlan - Nail

 35- Enfa - Fena

 37- Vaki - Kavi

 38- Eter - Tere

 39 - Arka - Kara

 40- Yer - Rey

 41- Kanıt - Natık

 42- Şair- Şiar

 43- Maça - Amaç

 44- Zan - Naz

 45- Koş - Şok

 Not -1- Yazılışları tersten aynı olan kelimeler de anagram olarak nitelendirilir. Örnekler: 1- Mermer 2- İyi .

 Not -2- Bazı kelimelerde birden fazla anagram yapılabilir. Örneğin:

 İcar - Cari - Raci

 Anagram Neye İyi Gelir?

 En kolay ve eğlenceli zihin egzersizlerinden biri olan anagram hafızayı güçlendirir ve dikkat eksikliğine iyi gelir.

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#Anagram#Kelime#Sözcük

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