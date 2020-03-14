Anadolu Üniversitesi’nin açıköğretim sınavları ertelenmedi

Anadolu Üniversitesi’nden (AÜ) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, üniversitelerin 16 Mart Pazartesi gününden itibaren üç hafta boyunca tatil edileceğinin duyurulduğu ve bu duyuru sonrasında bazı basın yayın organlarında Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğine dair haberlerin yer aldığı belirtildi. Birçok medya kuruluşu tarafından da yayımlanan bu haberlerin eksik ve yanlış bilgilere dayandığı, doğru bilginin resmi makamlardan teyit edilmediğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alındı. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesi ve açıköğretim sınavlarıyla ilgili olarak Anadolu Üniversitesi’nin resmi makamlarından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekiyor. Anadolu Üniversitesi ilk andan itibaren Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kararları doğrultusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm organlarıyla gerekli tüm tedbirleri almış, doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde öğrencilerini bilgilendirmeye devam ediyor."