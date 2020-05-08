Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı: Ciddi sağlık sorunu yaşıyorum

CİĞERİMDEKİ SORUN UÇ NOKTAYA ULAŞTI

Prof. Dr. Çomaklı, istifasını Anadolu Üniversitesi Instagram hesabında yapılan canlı yayında duyurdu. Uzaktan eğitim süreci ve yapılan sınavlarla ilgili bilgi veren Çomaklı, istifa nedenini ise şöyle açıkladı:

"Sizinle paylaşmak istediğim bir husus var. İlgili makamla paylaşarak izin aldım, teşekkür ettim. Yaklaşık atandığımızdan beri dijitalleşmeye çok önem verdik. Çok yoğun geçiyordu. Yapay zeka laboratuvarları, dijital üniversitelerle protokoller ve soru havuzları 7/24 zamanımız geçiyordu. Sekiz ay önce eski bir rahatsızlığım ciddi boyutlara ulaştı ve ben de affımı istedim. İstifamı sundum. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kimseyle paylaşmamıştım bunu. Sağlığım çok önemli üç çocuğum var. 45 yaşındayım ve çok ciddi sağlık sorunu yaşıyorum. Ayaklarımdaki rahatsızlıklar ciğerimdeki sorun uç noktaya ulaştı. Gitmiyor artık. Ben de emin olun hüzünlü bir şekilde gidiyorum. Ama sağ olsun Başkanımız olumlu karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum. Biz hedefimize vardık. Yapacaklarımızı yaptık. Çok büyük sistem değişikliği yaptık. Kurumsal hale getirdik. Tüm çalışanlarıma, akademik personele teşekkür ediyorum."