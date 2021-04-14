Anadolu Üniversitesi müzik algısını ölçen çevrim içi test geliştirdi

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, müziğin, felsefe ve matematik gibi tarih boyunca önemli çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi. Müziğin bir anlatım sanatı olarak evrensel dilini yorumlama konusundaki arayışların devam ettiğini anlatan Erdal, şöyle konuştu:

"Özellikle çocukluk döneminde müziğe tarih boyunca eğitimin bir parçası olarak bakıldı. Etkili bir öğretim aracı olarak değerlendirildi. Üniversite olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen AMAT projesi, müzik üzerine düşünenlerin ve herkesin müzik yeteneğini bilimsel temellerle keşfetmek, bu yeteneğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.”

Çevrim içi yapılacak testle özellikle çocuklar olmak üzere her yaştan bireyin kendi müzik algıları hakkında bilgi sahibi olabileceğine işaret eden Erdal, "Böylece bu alandaki yeteneklerine uygun eğitimi alabilecekler. Ülkemizde yeni yeteneklerini keşfedilmesine bilimsel olarak katkı sağlayacak AMAT'ı hayata geçiren Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, Prof. Dr. Şükrü Torun ve Prof. Dr. Evim Genç Kumtepe'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

HEDEF ÇOCUKLAR VE ÖĞRENCİLER

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Tunca ise AMAT'ın özellikle çocukların ve öğrencilerin müzikle ilgili becerileri hakkında bilgilendirme yapması amacıyla hazırlandığını bildirdi.

Üniversitenin internet sitesi üzerinden teste rahatlıkla ulaşılabildiğini ifade eden Tunca, "Amacımız 7 yaşından itibaren kişilerin müzik algısı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilecek bilimsel bir testi herkese ulaştırabilmek. Herkes kolaylıkla alacağı bir hesap aracılığıyla teste erişip, bu hizmetten faydalanabiliyor" dedi.