Anadolu İmam Hatiplerde çok uluslu eğitim

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sivas, Tekirdağ ve Tokat'taki Anadolu imam hatip liselerindeki eğitime ve bu okulların kontenjanlarına ilişkin bilgi verdi. Bu liselerde, halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerde, din eğitimi ve hizmetleri başta olmak üzere yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek vermeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında farklı alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi, toplumlar arasında diplomatik ilişkiler, eğitim ve kültürel iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde 80'i aşkın ülkeden yabancı uyruklu öğrencinin aynı okul çatısı altında farklı sınıflarda öğrenim görüyor. Bu liselere LGS kapsamındaki merkezi sınavla yaklaşık 1000 öğrencinin yerleştirilecek. Yerleşen öğrencilerin fen ve sosyal bilimler programlarından birini seçerek yükseköğrenime hazırlanabilecek."

OKULLARIN PANSİYON OLANAKLARI DA BULUNUYOR

Yurt dışından gelen öğrencilerin Türk-İslam kültür ve medeniyetini yakından tanımalarının sağlandığını belirten Yılmaz, "Türk vatandaşı öğrencilerimiz de bu okullarda farklı ırk, dil ve kültürleri tanıyarak eğitim alıyor hem de uluslararası ilişkileri ve Müslüman topluluklarla kardeşlik bağını güçlendiriyor. Bu liseleri tercih eden öğrencilerimiz, yükseköğrenime de fen ve sosyal alanlarda rahatlıkla hazırlanma fırsatını elde etmiş oluyorlar" dedi.