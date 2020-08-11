Anadolu imam hatipler doldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığını söyledi. Yılmaz, "LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu imam hatip liseleri, yüksek puan alan öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Anadolu imam hatip liselerine ayrılan 42 bin 128 kişilik kontenjanın yüzde 99.8'i dolarken, öğrencilerimizin yüzde 87'si ilk üç tercihinde yer alan Anadolu imam hatip liselerinden birine yerleşti. Merkezi sınavda başarılı öğrencilerin Anadolu imam hatip liselerini tercih etmesiyle hem okulların taban puanları yükseldi hem de kontenjanları doldu" dedi.

‘37 BİN 243 ÖĞRENCİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA GİRDİ’

Anadolu imam hatip liselerinde temel İslam bilimlerinin yanı sıra fen bilimleri, sosyal bilimler, yabancı dil gibi farklı alanlarda program çeşitliliği bulunduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Öğrenciler ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre farklı türler içermesi nedeniyle bu liselere büyük ilgi gösterdi. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanda çok önemli çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası alanda başarıdan başarıya koşan imam hatip ortaokulları, akademik alanda da başarılarını artırarak merkezi sınavda hem bireysel hem de ortalama bazda önemli sonuçlar elde etti. İmam hatip ortaokullarından 37 bin 243 öğrenci, merkezi sınavla öğrenci alan okullara girdi. 5 bin 183 öğrenci Anadolu lisesi, 3 bin 993 öğrenci fen lisesi, 21 bin 271 Anadolu imam hatip lisesi, 5 bin 678 mesleki ve teknik lise, bin 118 öğrenci ise sosyal bilimler lisesine yerleşti. Geçen günlerde açıklanan 2020-YKS sonuçlarına baktığımızda, hem bireysel hem de kitlesel başarıda imam hatip okulları için yeni bir milat başladı. 30'u aşkın ilde ilk 1000’de derece elde eden öğrenciler oldu, bu da tercihlerde imam hatip okullarının ilgi odağı olmasına etki etti. İmam hatip ortaokullarından LGS'de birçok şehirde, il düzeyinde derece yapan öğrencilerin bulundu. Öğrenciler bir üst öğrenime hazırlık çalışmalarının yanı sıra okullarda yürütülen sosyal sorumluluk projeleriyle hayata ve topluma değer katan işlere imza attı.

ÇITAYI DAHA DA YÜKSELTMEYİ PLANLIYORUZ

Bu etkinliklerin kariyer planlamasıyla birlikte karakter inşasına da büyük katkısı var. Aidiyet duygusu ve olumlu okul kültürünü geliştiriyor. Öte yandan, ülke genelinde yürütülen, Genel Müdürlükçe rehberlik ve koordinasyonu sağlanan bir üst öğrenime hazırlık için 'Hedef-LGS, üniversiteye hazırlık için Hedef-2020 ve Hedef-2023' projeleri, 2020 YKS'de kitlesel başarının anahtarı olmuştur. Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM-2) kapsamında, 'Rehber Okullar' ve 'Paydaş Okullar' uygulamasıyla birbirini geliştiren ve başarı farkını azaltan okullarla, ortak hedeflere yönelik çalışmalarımızla önümüzdeki yıllar çıtayı daha da yükseltmeyi planlıyoruz."