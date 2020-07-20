Anadolu imam hatip liseleri her alanda başarıyı hedefliyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Anadolu imam hatip liselerinde uygulanan temel İslam bilimlerinin yanı sıra fen bilimleri, sosyal bilimler, yabancı dil, sanat ve spor gibi farklı alanlarda eğitimlerin zenginleştirilmesini sağlayan program çeşitliliği ile öğrenciler, TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere sanat, spor ve akademik alanlarda da başarılı oluyor. MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, bakanlıkça 2016'dan itibaren imam hatip okullarında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde program çeşitliliğine gidildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu ile sürdürülmesi yönünde hedeflenen çeşitlilikle devam eden süreci ‘21’inci yüzyıl becerileri bağlamında yeni dönem’ olarak tanımladıklarını söyledi. Bakanlık olarak bu kapsamda Anadolu imam hatip liselerinde 21’inci yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre farklı program türlerini içeren özel proje ve program uygulayan okullar belirlediklerini anlattı. Bu programlara velilerin ve öğrencilerin oldukça rağbet gösterdiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"İmam hatip liselerimizde, temel İslam bilimleri ile birlikte fen ve sosyal bilimler, uluslararası, yabancı diller, musiki, spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, hafızlık, teknoloji olmak üzere sekiz farklı program uyguluyoruz. Anadolu imam hatip liseleri yıllardır ülkenin köklü kurumları olarak eğitim sisteminde yer aldı. Bu okulların akademik müfredatı ve haftalık ders saatleri Anadolu liseleriyle aynı. Bunun yanında temel İslam bilimleri dersleri İHL meslek dersleri olarak veriliyor ve mezunlar üniversitelerin bütün bölümlerine yerleşiyor.

KİTABIN AYETLERİ İLE KAİNATIN AYETLERİ AYNI ORTAMDA

İmam hatip modeli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2023 Eğitim Vizyonu'nda da İslam dünyasına örnek bir model. Öğrenciler fıkıh dersinden çıkıp fizik dersine, kimya dersinden çıkıp Kur'an dersine, hadis dersinden çıkıp matematik dersine giriyor. Çünkü bu modelin içinde kitabın ayetleri ile kainatın ayetleri aynı ortamda modern bir eğitim sistemiyle veriliyor. Böylece çocuklarımız, Kur'an'ın insanlığa evrensel mesajlarını çağdaş bilgiler ışığında yorumlama becerisine sahip oluyor.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI UYGULAYAN İMAM HATİPLER

İkinci olarak da fen bilimleri ve sosyal bilimler programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri var. Bu programda okuyan öğrencilerimiz, fen lisesi ve sosyal bilimler liseleriyle aynı öğretim programını ve ders saatlerini alma imkânına sahip olmakla birlikte belirli oranda temel İslam bilimlerine ait dersleri de eş zamanlı alabiliyor. Öğrencilerimiz, bilim ve medeniyet tarihimizde öne çıkan bilim insanları ve düşünürlerin hayatları, eserleri ve etkilerini içeren özgün çalışmalarla birlikte matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, felsefe, edebiyat, dijital teknoloji ve robotik kodlama gibi alanlarda düzenlenen atölye çalışmaları ile inovasyon becerilerini geliştiriyor. Öğrencilerimiz, temel İslam bilimleri, fen ve sosyal bilimler alanında da eğitim alırken bir taraftan da üniversitede gideceği alana hazırlanıyor. 500'den fazla okulumuzda, bu içerikte eğitimler veriliyor. Bu okullarımız başta olmak üzere Anadolu imam hatip liselerinden 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarında çok iyi dereceler bekliyoruz. 2020 yılı üniversitelere giriş sınavlarında yükselişin başlangıcı olacak inşallah.

9 FARKLI DİLDE YABANCI DİL ÖĞRENME İMKÂNI

Anadolu imam hatip liselerindeki üçüncü program türü yabancı dil programı (hazırlık sınıfı) uygulayan liseler. Bu liselerde Arapçanın yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince'den birinin en iyi şekilde öğretiliyor. Bu yıl ise Fransızca, Farsça ve Japonca dillerinde de eğitim veren programların açılacak. Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine verilen Türkçe eğitimleriyle Anadolu imam hatip liselerinde 10 farklı dilde eğitim imkânı bulunuyor. Bu öğrenciler Yabancı Dil Sınavı'nda (YDS) çok başarılı oliyor ve sınavlarda derece bekliyor, üniversitelerde dil ya da istediği başka alanları tercih ediyor.

SANAT PROGRAMI İÇİN 14 FARKLI OKUL TERCİHİ YAPILABİLİYOR

Dördüncü bir program türü olarak sanat programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde ise öğrencilerin kültür ve medeniyetin vazgeçilmezi olan musiki ile hüsnühat, ebru, tezhip, kaligrafi, resim gibi geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarda kendini geliştirme imkânı bulunuyor. Öğrenciler ney, kanun, ud, tambur, bendir, keman ve bağlama gibi enstrümanları tanıma ve kullanma becerisi kazanıyor, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve cami musikisi formlarının icrası, ses terbiyesi ve musiki eğitimi alarak geleneksel güfte ve besteleri seslendiriyor. Bunun yanında, tasavvuf musikisi başta olmak üzere Türk halk müziği ve sanat müziği formlarında eğitim almak isteyenler de 14 okul için tercih yapabiliyor. Bu okullarımızda hüsnühat, ebru, kat'ı, tezhip ve musikide geleceğe hazırlanan çok yetenekli sanatçı gençlerimizi görüyoruz. Sanat programı uygulayan okullar ilk mezunlarını bu yıl verdi. Öğrencilerin bir bölümü güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarları, diğerleri ise diğer meslek alanlarını ya da ilahiyat alanını seçip bu sanat dallarına hobi olarak devam etti.

ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİNDE 88 ÜLKEDEN 1424 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Anadolu imam hatip liselerinde önemli gördüğümüz beşinci program ise uluslararası Anadolu imam hatip liseleri. Bu liseler MEB adına Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde işbirliğinde yürütülen özgün ve örnek bir proje. Bu liselerde 88 ülkeden 1424 öğrenci eğitim alıyor. Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler, bir arada eğitim aldığı bu okullardaki eğitim ile İslam coğrafyasını tanıma imkânına kavuşarak iletişim kurabiliyor. Belki 5-10 yıl sonra bu gençlerimiz her biri kendi ülkesinde farklı alanlarda ülkelerine hizmet ederken bir bakıma da Türkiye'nin de kültür elçileri olacak. Çünkü uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, Türkiye ile Müslüman ülkeler arasında başta eğitim ve kültür olmak üzere geleceğin işbirliği alanlarında sağlam temellerin atıldığı devlet vizyonunun oluşturduğu bir eğitim modeli. Müslüman ülkeler ve Müslüman toplumların din eğitimi, din hizmetleri ve ihtiyaç duyulan farklı meslek alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek olmak amacıyla tasarlandı. Bu okullarda yedi kıtadan gelen öğrenciler en kısa zamanda ve en etkili şekilde Türkçeyi öğreniyor ve zengin sosyokültürel ortamlarda uluslararası düzeyde kazanımlar edinerek eğitim alıyor. Öte yandan bu proje, farklı kültür, dil, ırk ve renklerin bir arada uzlaşı içerisinde İslam kardeşliğini tattığı medeniyet projesi. Bu okulları tercih eden Türk öğrenciler gönül coğrafyamızı ve farklı kültürleri tanıyarak uluslararası vizyona sahip olarak yetişiyor. Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatlarıyla bu okulların programlarının evrensel içeriğinin zenginleştirilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

SPOR PROGRAMI UYGULAYAN İMAM HATİP LİSELERİ

Anadolu imam hatip liselerinde altıncı program türü ise spor programı uygulayan imam hatip liseleri. Çok az sayıdaki bu okullarda bireysel ya da takım sporlarında eğitim alarak kariyer hedeflerine yürüyen genç sporcu gençleri de yetiştiriyoruz. Türkiye genelinde yedi okulda bu program türünde okul açtık. Bu okullara velilerden ve öğrencilerden yoğun talep aldık, sportif beceri ve yetenekleri keşfedilen öğrenciler bu program sayesinde aldıkları spor eğitimi ve okulun sunduğu spor tesisleriyle kendilerini geliştirme imkânı buldu. İlave olarak da belirli oranda temel İslam bilimleri alanında eğitim alıyorlar.

HAFIZ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

İmam hatip liselerinde yedinci program türü de hafız öğrencilerin eğitim gördüğü imam hatip liseleri. Bu okullarda hafızlar, lise öğrenimiyle birlikte hafızlığını tekrar ederek pekiştirme ve koruma imkânı bulduğunu, takviye programlar ile Kur'an'ın anlaşılmasına ve yorumlanmasına dair Arapça başta olmak üzere insan ve toplum bilimleri ile temel İslam bilimleri alanında eğitim alıyor. Öğrencilerin bilimsel ve sosyal-kültürel gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu okullardaki öğrencilerin hafızlık eğitimi alırken kazandıkları öğrenme disiplininin zihni kapasiteyi de arttırıyor, öğrenciler bu becerileriyle ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel yarışmada iyi derecelere imza attı.

Sekizinci olarak da yabancı dil hazırlık ve fen programı uygulayan teknoloji Anadolu imam hatip liselerinde bilim, teknoloji ve akademik alana ilgi duyan, kabiliyetli, araştırmacı ve girişimci öğrencilerin kariyer hedeflerine daha donanımlı hazırlanmalarına imkân veriliyor.

924 İLÇEDEKİ OKULLARIN HER BİRİ EYLEM PLANI HAZIRLIYOR

İmam hatip okullarında çok programlı eğitimle Kalite Takip Sistemi (KTS) de kuruldu ve okullar tüm yönleriyle değerlendirmeye alındı. Türkiye'deki 924 ilçedeki okulların her biri belirlenen alanlardaki eylem planlarını hazırladı. Bu planlar doğrultusunda, kalite takip sistemiyle Türkiye'deki tüm imam hatip okullarının, il ve ilçe karneleri mevcut. Bütün okullarımızda 'düşün, planla, uygula, neticelendir, izle ve değerlendir' prensibinden hareketle 4 yılda 462 bin eylem gerçekleştirilerek Bakan Selçuk'un önemle üzerinde durduğu okullar arasındaki nitelik farklılığını en aza indirmede büyük mesafe aldık.

ÖĞRENCİLERİMİZ ZİRVELERDE

İmam hatip okullarındaki çok programlı yetkinlik ve beceri odaklı eğitimle öğrencilerimiz bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar gibi pek çok özgün çalışmaya ve başarılara imza attı. Bu kapsamda öğrencilerin YKS, LGS, ABİDE, PISA başarılarının arttı, TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere bilim, teknoloji, yabancı dil alanlarında ulusal-uluslararası başarılarla proje-patent çalışmaları yapıldı. Bu yıl açıklanan verilerle, imam hatip okullarımızın pek çok bilimsel ve kültürel yarışma ve sınavlarda zirvelerde olduğunu görüyoruz. Gerek uluslararası imam hatip liselerinde gerekse Türkiye'deki imam hatip okullarında başlatılan eğitim müfredatını yerinde görmek için yurtdışından heyetleri geldi. ‘Bu okullarda, Temel İslam bilimlerine ait bilgiler ve muasır medeniyetin gereği olan bilgiler bir arada verilir’ dediğimizde hayran kalıyorlar. Çünkü bazı İslam ülkelerinde bu dersler birbirinden ayrılmış, din eğitimi camilerde, akademik eğitim ise okullarda veriliyor. Türkiye'deki imam hatip okulları, temel İslam bilimleri ile akademik bilgileri birleştirmiş müfredatıyla İslam dünyasına örnek kurumlar oldu. Öte yandan imam hatip okullarındaki program çeşitliliğiyle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını hazırlamak için öğrencilerimiz, fen, sosyal, yabancı dil, sanat, spor, kültür, din eğitimi ve ilahiyat alanında bir üst öğrenime daha nitelikli bir şekilde hazırlıyoruz. 2020 yılı, Anadolu imam hatip liseleri için üniversitelere giriş sınavında da yükselişin başlangıç tarihi olacak. İmam hatip okulları Türkiye'de devletin himayesinde halkın talepleri doğrultusunda açılan, Kur'an ve sünneti merkeze alan sağlıklı ve sahih din eğitimi açısından çok önemli kurumlar.

Lise tercihi yapacak öğrencilerimiz, çok iyi araştırma yapsın. Özellikle imam hatip okullarındaki program çeşitliliğini öğrensinler ve kabiliyetlerine göre hangi programlara gideceklerine karar versinler. Özellikle bu öğrencilerimize, Genel Müdürlüğümüzün //dinogretimi.meb.gov.tr/ portalını ve orada imam hatip okulları tanıtım bölümünü incelemelerini öneriyorum. Öğrencilerimizin tercih sürecinde sorularını yanıtlayabilmek için her il için belirlenmiş telefon numaralarımızı sitemizde yayımlayacağız. Ayrıca tanıtım filmlerimiz olacak. YouTube kanalımızın takip edilmesini öneriyorum."