'Anadolu Bursiyerleri'nin sayısı 600'ü geçti

Koç Üniversitesinin ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi gençleri üstün eğitim imkanlarıyla buluşturma hedefiyle 2011'de başlattığı 'Anadolu Bursiyerleri Programı'ndan yararlanan öğrencilerin sayısı 606'ya ulaştı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 'Anadolu Bursiyerleri Programı'ndan yararlanan öğrenciler ile bağışçıları, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın ev sahipliğinde, Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlenen 'Anadolu Bursiyerleri Teşekkür Gecesi'nde bir araya geldi. Davete yaklaşık 800 davetli katıldı.

Anadolu bursiyerleri öğrencilerinin hikayelerinin yer aldığı film gösterimiyle başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İnan, programın eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırma misyonunu taşıdığını söyledi. Projenin iş dünyasının farklı sektörlerini Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen gençlerle ortak bir paydada buluşturduğunu belirten İnan, programın iş dünyasının farklı sektörlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen gençlerle ortak bir paydada buluşturduğunu söyledi. İnan, bu vizyonun gençlerin ülkeye ve dünyaya faydalı bireyler olarak yetişmesine olağanüstü katkı sağladığını belirtti.

2011 yılında yedi bağışçı kurumun 14 öğrenciye verdiği destekle başlayan proje, aradan geçen dokuz yılda büyüdü. 1000'in üzerinde Koç Üniversitesi mezununun da destek olduğu programa bu yıl Koç Üniversitesi mezunlarının bursiyeri olarak iki yeni öğrenci katıldı. Bağışçı kurumların sayısı 250'yi aşarken, Anadolu bursiyerlerinin sayısı 606 kişiye ulaştı.