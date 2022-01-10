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Ana sütü nasıl yazılır? Ana sütü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Ana sütü nasıl yazılır Ana sütü kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Türkçede ''ana'' kelimesiyle oluşturulmuş birçok tamlama ve kalıp ifade bulunmaktadır. Onlardan biri olan ana sütü, hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Hamilelikte vücut tarafından üretilen ana sütü, bebeklerin 2 yaşına kadar en önemli besin kaynaklarından biridir. Bir şeyin alın teriyle kazanıldığını belirtmek içinse ''ana sütü gibi helal'' ifadesi kullanılır. Ana Sütü nasıl yazılır? Ana Sütü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı? Örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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Ana kelimesinin içinde yer aldığı diğer tamlamalar ve doğru yazılışları şu şekildedir. 1- Ana vatan 2- Ana yurdu 3- Analık 4- Ana Fikir 5- Ana Tema  6- Anadolu 7- Anamal 8- Anaç 9- Anaerkil 10- Anayasa 

 Ana Sütü Nasıl Yazılır? 

 Öz Türkçe bir sözcük olan ana kelimesi, hem anne hem de kaynak anlamına gelir. Bir şeyin temeli ve özü manasında da kullanılan bu kelime, 9. yüzyılda literatüre girdi. Ana sütü kelimesinin nasıl yazıldığı ise birçok okur tarafından merak ediliyor. 

 Kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: 

 ANA SÜTÜ 

 Ana Sütü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı? 

 Türkçe dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar bitişik yazılır. Ana sütü kelimesi de bir tamlama olduğu için birleşik değil ayrı yazılması gerekir. 

 ANA SÜTÜ - Doğru

 ANASÜTÜ - Yanlış 

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 Ana Sütü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 Sağlıklı bir gelişim için ilk 6 ay, ana sütü büyük önem taşıyor.

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