Ana sütü nasıl yazılır? Ana sütü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Ana kelimesinin içinde yer aldığı diğer tamlamalar ve doğru yazılışları şu şekildedir. 1- Ana vatan 2- Ana yurdu 3- Analık 4- Ana Fikir 5- Ana Tema 6- Anadolu 7- Anamal 8- Anaç 9- Anaerkil 10- Anayasa

Ana Sütü Nasıl Yazılır?

Öz Türkçe bir sözcük olan ana kelimesi, hem anne hem de kaynak anlamına gelir. Bir şeyin temeli ve özü manasında da kullanılan bu kelime, 9. yüzyılda literatüre girdi. Ana sütü kelimesinin nasıl yazıldığı ise birçok okur tarafından merak ediliyor.

Kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

ANA SÜTÜ

Ana Sütü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar bitişik yazılır. Ana sütü kelimesi de bir tamlama olduğu için birleşik değil ayrı yazılması gerekir.

ANA SÜTÜ - Doğru

ANASÜTÜ - Yanlış

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Ana Sütü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Sağlıklı bir gelişim için ilk 6 ay, ana sütü büyük önem taşıyor.