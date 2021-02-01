Ana Gibi Yar Bağdat Gibi Diyar Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri insanların çok sıklıkla kullandığı öğüt cümleleridir. Geçmişten günümüze kadar çeşitli olaylarla ve deneyimlerle şekillenip bugüne gelmiştir. Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz atasözü de bunlardan biridir. Bu bakımdan ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz atasözünün anlamı (TDK) nedir? Nasıl kullanılır ve benzeri bilgileri derledik.
Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz atasözünde her dönemde annelik kavramının çok değerli olduğunu anlıyoruz.
Ana Gibi Yar Bağdat Gibi Diyar Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz atasözü TDK da açıklanarak tanımlanmıştır. TDK' da açıklanma şekli "Dilimizdeki ”Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz” sözünün aslı muhtemelen ”Ana gibi yar; Bağdat gibi diyar olmaz.” şeklindedir. Çünkü sözün aslındaki Ana kelimesi Bağdat yakınlarındaki sarp bir uçurumun kuşattığı dik bir geçidin adıdır.
Ana Gibi Yar Bağdat Gibi Diyar Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Anneler her zaman bu hayattaki en değerli varlıklardır. Bu atasözünün cümle içinde kullanımı da annenin çok kıymetli olduğunu anlatacağımız cümleler için geçerlidir. Örneğin: Annem her zaman yanımda oluyor demek ki büyüklerimiz ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz diye boşuna söylememiş.
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