Ana Arı Kaç Günde Çıkar? Ana Arı Kaç Günde Çiftleşir?

Ana arının vücut yapıları genel olarak daha ince ve uzun olmaktadır. Rengi ise öbür bireylere kıyasla çok daha açıktır ve aynı zamanda da parlak olmaktadır.

Ana Arı Kaç Günde Çıkar?

Normal şartlarda kolonide yalnızca bir adet ana arı bulunmaktadır. Kolonideki bireyler içinde en uzun olan arıdır. Döllenmiş olan yumurtadan meydana gelmektedir. 16 gün içinde göz içerisinden çıkmaktadır. Gözden çıkmasının ardından beşinci günden sonra ise çiftleşmeye başlar. Çiftleşecek olan ana arılar 15.000 dolayında erkek arının yer aldığı, en yakında bulunan, 30 ya da 200 metre çapındaki erkek arıların toplanma bölümlerine gitmektedir.

Ana Arı Kaç Günde Çiftleşir?

Ana arılar feromonları aracılığı ile erkek olan arıları kendilerine doğru çekmektedir. Bir ana arı güneşli olan bir günde kovan içerisinden yaklaşık olarak 0 ile 5 kilometre uzaklıkta, yerden de 12 ile 15 metre yükseklikte, 8 ya da 10 adet erkek arı ile çiftleşmektedir. Ergin hale gelmesinin ardından ise üç hafta içerisinde çiftleşmemiş olan ana arılar döllenmemiş bir yumurta atmaktadır. Çiftleştikten en geç bir hafta sonra ise yumurtlamaya başlamaktadır. Günde ortalama olarak 1.500 ile 2.000 adet, bir senede 150.000 ile 200.000 adet yumurta atmaktadırlar.

Ana arı yumurtlama haricinde hiçbir işe karışmamaktadır. Bu durumdan dolayı ana arıların yavru bakma veya büyütme kabiliyetleri bulunmamaktadır. Yavru dönemi ilk sırada olmak üzere bütün ömrü süresince işçi arıların aracılığı ile arısütüyle beslenmektedirler. Normal şartlarda 5 ile 7 yıl yaşayabilmektedirler. Ana arılar gözden çıkmalarından itibaren 6 ile 8 gün geçtikten sonra çiftleşme uçuşuna çıkmaktadır ve havada uçuş esnasında 8 ile 10 erkek arı ile çiftleşmektedir.