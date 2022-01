An be an nasıl yazılır? An be an kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Haberin Devamı

An kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Anlık 2- Ansal 3- An-vahitte 4- Bir Anda

An Be An Nasıl Yazılır?

Farsçada ''be'' kelimesi, arasına getirildiği sözcüklere süreklilik anlamı katar. An be an kelimesi de sürekli, aralıksız, her daim anlamına gelir. Bu sözcük, arada sırada, bazen, seyrek anlamlarında da kullanılır.

An be an kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

ANBEAN

An Be An Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

An be an kelimesi, ikilemedir. Türkçede bazı ikilemeler bitişik bazıları ise ayrı yazılır. An be an kelimesinin ise birleşik yazılması gerekir.

ANBEAN - Doğru

AN BE AN - Yanlış

An Be An Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Anbean iyi bir haber gelsin diye bekliyoruz ama henüz hiç kimseden ses seda yok. (Doğru Kullanım)

Haberin Devamı

2- An be an telefonun çalmasını bekledikten sonra oturduğu koltukta uyuyakaldı.

(Yanlış Kullanım)