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An be an nasıl yazılır? An be an kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

An be an nasıl yazılır An be an kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dem ve lahza kelimeleriyle eş anlamlı olan an kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Zamanın ölçülemeyecek kadar kısa olan birimine an denir. İnsana kısa gelen zamanlar içinse ''bir an gibi geçti'' deyimi kullanılır. Bu kelimeden türetilmiş olan birçok kalıp ifade günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor. O ifadelerden biri olan an be an, hem ara sıra hem de her an, her dakika anlamına gelir. An Be An nasıl yazılır? An Be An kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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An kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Anlık 2- Ansal 3- An-vahitte 4- Bir Anda

 An Be An Nasıl Yazılır?

 Farsçada ''be'' kelimesi, arasına getirildiği sözcüklere süreklilik anlamı katar. An be an kelimesi de sürekli, aralıksız, her daim anlamına gelir. Bu sözcük, arada sırada, bazen, seyrek anlamlarında da kullanılır.

 An be an kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 ANBEAN

 An Be An Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 An be an kelimesi, ikilemedir. Türkçede bazı ikilemeler bitişik bazıları ise ayrı yazılır. An be an kelimesinin ise birleşik yazılması gerekir.

 ANBEAN - Doğru

 AN BE AN - Yanlış

 An Be An Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Anbean iyi bir haber gelsin diye bekliyoruz ama henüz hiç kimseden ses seda yok. (Doğru Kullanım)

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 2- An be an telefonun çalmasını bekledikten sonra oturduğu koltukta uyuyakaldı.

 (Yanlış Kullanım)

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