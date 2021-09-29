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Amuda kalkmak ne demek? Amuda kalkmak TDK'ya göre sözlük anlamı nedir?

#Ne Demek#TDK#Amuda Kalkmak
Amuda kalkmak ne demek Amuda kalkmak TDKya göre sözlük anlamı nedir

Türkçede pek çok kelime sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kelimelerden çoğunun anlamı bilinirken hepsinin anlamını bilmek neredeyse imkansızdır. İnsanlar anlamını bilmedikleri söz ya da söz öbekleri ile ilgili internetten ya da çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapmaktadır. Amuda kalkmak ne demek? Amuda kalkmak TDK'ya göre sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

 

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Amuda kalkmak terimi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu nedenle insanlar bu kelimenin ne anlama geldiğini merak etmektedir. Günümüzde pek çok kişi çeşitli kaynaklardan amuda kalkmak söz öbeğinin anlamını araştırmaktadır.

 Amuda Kalkmak Ne Demek?

 Amuda kalkmak, günlük yaşamda çeşitli mecralardan duyabileceğiniz bir kelimedir. Bu kelimenin anlamı da sıklıkla merak konusu olmaktadır. İki elin üzerine dayanarak bacakların havaya kaldırılması ve bu şekilde dik olarak durulması amuda kalkmak olarak ifade edilmektedir.

 Amuda Kalkmak TDK'ya Göre Sözlük Anlamı Nedir?

 Amuda kalkmak söz öbeği bir deyim olarak sık sık kullanılır. İki elin üzerine kalkıp ayakların yukarı doğru dikilmesi amuda kalkmak olarak ifade edilmektedir.

Amuda kalkmayı bir türlü başaramıyorum.

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Jimnastikçi kız mükemmel bir şekilde amuda kalktı.

 

 

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