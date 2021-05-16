Amsterdam Antlaşması Nedir? Amsterdam Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Amsterdam Antlaşması 1997 yılında Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından imzalanmış ve 1999 yılında yürürlüğe girmiş olan yakın tarih Avrupa Birliği Antlaşmalarındandır.

Amsterdam Antlaşması Nedir?

Amsterdam Antlaşması 01 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşma ile özellikle vurgulanan konu " Avrupa Vatandaşlığı " olmuştur. Avrupa Vatandaşlığının ulusal vatandaşlığı engellemeyeceğinin altı çizilmiştir.

Amsterdam Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Amsterdam Antlaşması 1999 yılında yürürlüğe girmiş olsa da 02 Ekim 1997 tarihinde imzalanmıştır. Amsterdam Antlaşmasını 15 üye ülke imzalamıştır.

Amsterdam Antlaşması Tarihi ve Özeti

Amsterdam Antlaşması 02 Ekim 1997 ' de imzalanmış ve 01 Mayıs 1999 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Amsterdam Antlaşması ile yapılmak istenen Maastricht Antlaşması'nın koşullarını değiştirmek idi. Yani Amsterdam Antlaşması Maastricht Antlaşması'nın koşullarını değiştirmek için hazırlanmış ve aktedilmiş bir antlaşmadır.

Amsterdam Antlaşması Maddeleri

Amsterdam Antlaşması ile Avrupa Birliğine doğru gidilen yolda yine büyük bir adım atılmış oldu. Amsterdam antlaşmasının maddelerini şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

Amsterdam Antlaşması önceki antlaşma olan Maastricht Antlaşması'nın koşullarını değiştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Amsterdam Antlaşması ile birlikte Avrupa Parlamentosu'nun yetkileri artmıştır.

Amsterdam Antlaşması ile " Avrupa Birliği Vatandaşlığı", demokrasi, hak ve özgürlükler gibi konularda yeni vurgular yapılmıştır.

Amsterdam Antlaşmasının en önemli düzenlemelerinden birisi de Avrupa Parlamentosunun güçlendirilmesine yönelik olan düzenlemeleridir.

Amsterdam Antlaşması ile Avrupa Parlamentosu büyük değişim geçirmiştir. Antlaşmaya göre Avrupa Parlamentosu, yasama sürecinde Avrupa Birliği Konseyi ile eşit seviyeye getirilmiştir.

Amsterdam Sözleşmesi bu amaç doğrultusunda " Co-decision " prosedürünü uygulamaya sokmuştur. Yani " ortak karar usulü " denilen prosedür uygulanmaya başlamıştır.

Amsterdam Antlaşması'nın getirdiği yeni bir değişiklik de Avrupa Birliğini dış dünyada temsil edecek olan " Ortak Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilciliği" ni ortaya çıkarmasıdır.

Amsterdam Antlaşması önceki antlaşma olan Maastricht Antlaşmasını revize eden ve geliştiren bir antlaşma olma özelliğini taşır. Bunlardan birisi de " Üç Sütun "olarak bilinen konularda değişiklik içeren maddeleridir.

Amsterdam Antlaşması'na göre üçüncü sütunda sadece " cezai konularda polis ve yargı işbirliği" kalmıştır. Bu düzenlemeye göre önceden hükumetler arası kararlar alınan konularda artık ulus üstü kararlar alınacaktır.

Amsterdam Antlaşması ile Schengen Antlaşmaları da Avrupa Birliği yasalarına eklenmiştir.

Amsterdam Antlaşması ile bundan böyle üye devletler arasında işbirliği daha fazla artmıştır.

Amsterdam Antlaşması Önemi

Amsterdam Antlaşması, Avrupa Birliğinin genişleme hamlesi konusunda yapısal değişikliklerin de hazırlığını ortaya koyan önemli bir antlaşma olmuştur. İşçi çalıştırılması, özgürlük, güvenlik ve adalet alanı oluşturulması ve bu bağlamda Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası geliştirmek konularında görüş birliğine varılarak adımların atıldığı bir mutabakatın sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Amsterdam Antlaşması Avrupa Birliğinin ileriye dönük bu vizyonunun somutlaştırıldığı ve yasal zeminin hazırlandığı bir antlaşma olması itibariyle önemlidir.

Amsterdam Antlaşması Sonuçları

01 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Amsterdam Antlaşması Avrupa Parlamentosu'nun yetkilerini arttırmıştır. Demokrasi, kişi hak ve özgürlüklerine yeni bir bakış açısı getirmiş ve Avrupa Birliği vatandaşlığı konuları üzerinde yeni vurgular yapmıştır. Amsterdam Antlaşması, Avrupa Birliğinin ihtiyaç, talep ve eleştirilere göre kendine yeni vizyon oluşturabilecek bir yapı olduğunu ortaya koyan ve tüm dünya kamu oyuna da bunu göstermiş olan önemli bir Avrupa Birliği Antlaşmasıdır.