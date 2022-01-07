Ampül nasıl yazılır? Ampül kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Ampul kelimesi 5 harften oluşan bir kelimedir ve 2 heceden oluşmaktadır.

Ampul Nedir?

Ampul elektrik akımı ile temas ettiğinde ışık yayan ve armut şeklinde olan cam bir şişedir. Ampuller lambaya takılarak odanın veya ortamın ışığını ayarlayan aletlerdir.

Ampul Kelimesi Nasıl Yazılır?

Ampul kelimesinin yazımı Türkçe de en çok karıştırılan kelimelerden bir tanesidir. Günlük hayatta veya bir sınavda dikkat edilmesi gereken bir kelimedir. Ampul kelimesinin yazımı oldukça basittir. A harfi ile başlar. İkinci harfi m harfidir. Sonrasında üçüncü harf p harfidir. P harfinden sonra u harfi gelmektedir. Son olarak ise l harfi getirilir ve ampul kelimesi elde edilir.

Ampul Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Nedir?

TDK’ya göre ampul kelimesinin yazımı oldukça basittir. İlk olarak a harfi ile başlar m, p, u ve l harfi eklenerek kelime elde edilmiş olur. Fakat Türkiye de ampul kelimesi ampül şeklinde de kullanılmaktadır ve bu yanlıştır. Ampul kelimesinde u yerine ü gelmesi hem yazım yanlışı hem de konuşma dilinde yanlışlıktır.