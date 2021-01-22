Amplifikatör nedir ve ne işe yarar? Amplifikatör (yükselteç) çeşitleri ve özellikleri

Ampkifikatör elektronik devrelerde sık sık tercih edilmekte olan bir yükseltgeç görevini yaparlar. Daha dayanıklı olarak alüminyum metali ile kullanılırlar. Ayrıca pek çok amplifikatör sac kutuda imal edilmektedir.

Amplifikatör Nedir?

Amplifikatör, girişine uygulanmakta olan elektrik işareti yani sinyal yükselten elektronik devrelerdir. Yükseltece uygulanan işaret, mikrofonun elektriğe çevirmiş olduğu ses, pikabın çevirmiş olduğu basınç değişikliği, teybin elektriğe çevirmiş olduğu manyetik enerji yükseltilmesi istenmekte olan elektrik işaretlerdir. Görüntü de kamerada elektrik işaretine çevrilebilmektedir.

Amplifikatör Yapımı ve Tasarımı Nasıldır?

Amplifikatörlerin genel olarak ısınma gibi bazı dezavantajları olduğu için de bilgisayar sektöründe karşımıza çıkan ve de ısıyı yayma maksadı ile kullanılan alüminyum metali kullanılmaktadır. Genelde bu maddeden yapılan bir kasa ile hazırlanırlar.

Kasa hem görünüş, hem de soğutma özellikleri sayesinde sektörel olarak da geniş kulanım alanına sahip olmaktadır. Amplifikatör içindeki entegre yarı iletken maddeler kasa üzerine yüzeyi temas edecek bir şekilde montajlanır ve de kasa entegreler ile bütün olarak çalışır. Ayrıca fan barındıran modeller de bulunmaktadır. Pek çok amplifikatör sac kutu içerisinde de imal edilmektedir.

Amplifikatörlerin Özellikleri Nelerdir?

Amplifikatör özelliklerinden gain, çıkış sinyali arasındaki büyüklük oranı olmaktadır. Bant genişliği ise kullanılabilir frekans aralığında olan genişliğidir. Etkililik, günümüzde güç kullanımı ve de çıkış gücü arasındaki oranı olmaktadır.

Doğrusallık, giriş ve de çıkış arasındaki orantı derecesi olmaktadır. Gürültü, çıkıştan gelmekte olan ve de gelmesi istenmeyen sesin ölçüsü olmaktadır. Çıkış dinamik aralığı ise kullanılabilir seviyede olan en küçük ve de en büyük çıkışların oranıdır. Ayrıca dönüştürme oranı, çıkışta yer alan maksimum değişim oranıdır. Aöplifikatör bu özellikleri ile günmüde büyük bir önem taşıyan cihazlar arasında yer almaktadır.

Amplifikatör Çeşitleri Nelerdir?

Amplifikatörler giriş ve ya çıkış özelliklerine göre tanımlanmaktadır. Amplifikatörler giriş ve ya çıkış sinyallerine bağlı bulunan gain ya da kat oranlrına göre özellikler gösterir. Gain kavramı giriş ve de çıkış voltajları arasında yer alan oran olarak da tanımlanabilmektedir. Pek çok durum adına eğer giriş ve ya çıkış aynı birimlerde ise gain'in herhangi birimi yoktur. Bu nedenle genel olarak birimi desibel olarak da ifade edilmektedir. Ayrıca dört çeşitte amplifikatör çeşidi vardır. Bunlar;

Voltaj amplifikatörü, bu çeşit en yaygın olan bir amplifikatör çeşidi olmaktadır. Bir giriş voltajı bir çıkış voltajına güçlendirmektedir. Amplifikatörün giriş empedansı da yüksektir ve de çıkış empedansı düşük olmaktadır.

Akım amplifikatörü, bu amplifikatör giriş akımını değiştirir ve de daha yüksek olan bir çıkış akımını oluşturmaktadır. Bu amplifikatör çeşidinde genel olarak giriş empedansı düşük olup çıkış empedansı ise yüksek olmaktadır.

Transkondüktans amplifikatörü, amplifikatör çeşidi değişmekte olan giriş voltajını kendine bağlı değişken çıkış akımı ile değiştirir.

Transresistans amplifikatörü, bu amplifikatör değişen giriş akımılarını kendine bağlı bulunan değişen çıkış voltajı sayesinde de değiştirirler. Cihazın diğer bir ismi ise transimpedans amplfikatörü olmaktadır.

Genel olarak, herhangi bir amplifikatörün gücü kaynak ve ya yüklenme impedansı göz önüne alınarak belirlenir. Bir RF amplifikatörü bir transfer gücünü ayarlamak adına olan impedansına sahip olur iken, ses ve ya alet amplifikatörleri ise genellikle amplifikatörün giriş ve ya çıkış impedansının sinyal toplamlarının yüklenmesine göre de dizayn edilmiştir. 20 desibel gücünde bulunan bir amplifikatör, sahip olduğu voltajın hemen hemen on katı büyüklüküğünde güç oranına sahip olmaktadır.