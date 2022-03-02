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Ampirik sınıflandırma nedir, neye göre ve nasıl yapılır? Ampirik sınıflandırma kriterleri ve örnekleri

#Eğitim#Ampirik#Ampirik Sınıflandırma
Ampirik sınıflandırma nedir, neye göre ve nasıl yapılır Ampirik sınıflandırma kriterleri ve örnekleri

Özellikle canlılar açısından önemli sınıflandırma çeşitleri içerisinde ampirik sınıflandırma gelmektedir. Pek çok özelliği olması ile beraber geçmişte farklı canlılar üzerinden önemli bir sınıflandırma olanağı sağlamıştır. Peki ampirik sınıflandırma nedir, neye göre ve nasıl yapılır? Ampirik sınıflandırma kriterleri ve örnekleri hakkında detayları derledik.

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Günümüzde geçerliliğini önemli oranda yitirmiş bir sınıflandırma olarak ampirik sınıflandırma yer alır. Belli kriterleri ele almak suretiyle canlılar üzerinden yapmış olduğu bir sınıflandırmadır. Özellikle canlıların farklı bölümleri ve kısımlarına ele almak suretiyle bir sınıflandırma ortaya çıkar.

 Ampirik Sınıflandırma Nedir?

 Canlıları dış görünüşü ile yaşamış oldukları ortama bakmak suretiyle yapılan sınıflandırma ampirik sınıflandırma olarak bilinir. Bu tür bir sınıflandırma artık günümüzde yapılmamakta ve geçerli olmaktadır. Yani bilimsel çalışmalar doğrultusunda geçerliliğini yitirmiş bir sınıflandırma olduğunu ifade etmek mümkün. Bu bağlamda yaşanan işleyiş canların belli başlı bazı bölümleri üzerinden ele alınması ile beraber gerçekleşir. Böylece ampirik sınıflandırma ortaya çıkar ve bu sınıflandırma ile canlılar değişik gruplara ayrılır. Fakat doğru bir sınıflandırmayı tam olarak sağlamadığı için, günümüzde artık kullanılmayan bir sınıflandırma olarak da ön plana çıkmaktadır.

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 Ampirik Sınıflandırma Neye Göre ve Nasıl Yapılır?

 En çok merak edilen konular içerisinde ampirik sınıflandırma neye göre ve nasıl yapılacak olmasıdır. Eski dönemlerden günümüze ulaşmış bir sınıflandırma olması ile beraber, canlıların bazı bölümlerinin ele alınması üzerinden gerçekleşir. Bu doğrultuda organlar üzerinden iki temel yapı ile beraber sınıflandırma gerçekleşir;

 - Temel analog

 - Analog organ

 Bu doğrultuda Yukarıdaki kriterler tek tek ele alındığı vakit temel analog; organlar ve şekil benzerliği ile beraber ele alınır. Aynı zamanda bu durum bir görevdeş olarak da ifade edilmektedir. Analog organ ise kökenleri farklı olması ile beraber, görevleri aynı olan organlar şeklinde ifade edilir. Bu şekilde ele alınan kriterler ile beraber ampirik sınıflandırma canlılara bağlı olarak gerçekleşir.

 Ampirik Sınıflandırma Kriterleri

 Ampirik sınıflandırma üzerinden işlem yapılırken ele alınması gereken birtakım kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterler özellikle organlar nezdinde ele alınması ile beraber gerçekleşir.

 - Canlıların dış görünüşleri

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 - Organlar ve şekil benzerliği

 - Kökenleri farklı fakat görevleri aynı organlar

 Bu şekilde yukarıda öne çıkan kriterler ile beraber ampirik sınıflandırma gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda canlılar tamam ile bambaşka bir sınıflandırma üzerinden ele alınır. Bu da canlıların tür ve cins yerine, fiziksel görüntüsü ile beraber organ yapısı kapsamında sınıflandırmaya girmesine olanak tanımaktadır. Ancak tam olarak faydalı ve geçerli bir sınıflandırma sunmadığı için, günümüzde kullanılan bir sınıflandırma olmadığını ifade etmek gerekir. Bu doğrultuda temel analog ile beraber Analog organ kapsamında kriterler üzerinden ele alınmak suretiyle sınıflandırma gerçekleşir. Böylece fiziksel açıdan şekil benzerliği ile beraber aynı zamanda aynı görevi üstlenmiş farklı kökenlere sahip organlar kapsamında sınıflandırma sağlanır.

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 Ampirik Sınıflandırma Örnekleri

 Canlıların bulundukları ortam ile beraber fiziksel birtakım özellikleri eşliğinde ampirik sınıflandırma gerçekleşmektedir. Günümüzde pek tercih edilmeyen sınıflandırma olması ile beraber, zamanında uzun yıllar kullanılmış bir yapıdır. Bu doğrultuda birçok farklı örnek üzerinden ele almak mümkün. Aynı zamanda yapay sınıflandırma olarak da ifade edilebilecek olan bu yapı, yarasanın kanadı ile böceğin kanadı şeklinde bir sınıflandırma üzerinden ele alınabilir. Bu durum aynı zamanda analog organa yine örnek olarak ifade edilebilir. Bunun dışında değişik canlılar üzerinden yine farklı örnekler ön plana çıkıyor;

 - Yunus ve hamsi

 - Yarasa ve kelebek

 - Çekirge ve insan

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 Yukarıda verilen örnekler yapay, yani ampirik sınıflandırmayı örnekler olarak öne çıkar.

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#Eğitim#Ampirik#Ampirik Sınıflandırma

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