Amper nedir? Amper formülü, birimi, sembolü, ölçümü ve yasası hakkında bilgi

Amper Nedir?

Amper, bir elektrik iletkenindeki elektron akışı veya akım oranının ölçü birimi olarak tanımlanır. Bir amper akım, bir saniyede belirli bir noktadan geçen bir Coulomb elektrik yükünü temsil eder. Fizikçiler, görece olumlu birimlerden görece olumsuz birimlere doğru akımın aktığını düşünürler. Bu durum ise geleneksel akım ya da Franklin akımı olarak tanımlanır. Amper, Fransız fizikçi Andre Marie Ampere'den adını almıştır. Andre Marie, elektrodinamiğin babası olarak bilinir.

Aslında orijinal Ampere tanımı ilk yapıldığında farklıydı. Santimetre - gram - saniye sistem birimi cinsinden elektrik akımı biriminin onda biri olarak açıklanmaktaydı. Şimdi, bu birimlere abampere denir ve bu bir santimetre mesafedeki iki tel arasında bir santimetre uzunluğunda iki kuvveti üreten akım miktarı olarak tanımlanır.

Amperin Formülü Nedir?

Bir amper akım, bir coulomb elektrik yükünü temsil eder, yani 6.24 x 10 şarj taşıyıcıları, bir saniyede hareket ediyor. Başka bir deyişle, bir amper, bir Ohm'luk bir direnç üzerinden hareket eden bir voltun kuvvetinin ürettiği akım miktarıdır. Amper ve Coulomb birbirinden bağımsız birimlerdir. Coulomb, Amper - saat biçiminde formülüze edilir. Coloumb ve amperin aralarındaki formül de şu şekildedir.

Amper = 1 Coloumb / saniye ya da

Amper= Volt (Gerilim)/ Watt (Güç)

Amperin Birimi Nedir?

Standart amper en doğru şekilde bir watt dengesi kullanılarak gerçekleştirilir. Ohm Yasası ile elektromotor kuvveti ve direnç, volt ve ohm birimlerinden korunur. Kuantum Hall etkisini yeniden üretir. Mikroamper cinsinden akım I (μA), amper (A) cinsinden akım I'in 1000000'e bölünmesine eşittir:

Birim dönüştürme, sorunların çözülmesinde çok önemlidir. Bir ölçekten diğerine amper dönüşümünün listesi aşağıdadır.

Bir kiloamper (kA), bin ampere (A) eşittir.

1 kA = 1000 A veya 1 × 10 (3) A

Örneğin 5 amperlik akım, aşağıdaki şekilde kiloamperlere dönüştürülebilir:

5 A × 1000 = 5000 A veya 5 kA

Bir miliamper 1000 ampere eşittir.

1 mA = 1000 A

Amper Sembolü Nedir?

Amper genel olarak A sembolü ile gösterilir. Günlük hayatımızın çoğu elektrikle çalışmaktadır. Duvar prizinden gelen voltajdan küçük bir masa lambasına kadar pek çok şey bu güçle çalışıyor.

Elektrikteki en temel üç birim voltaj (V), akım (I) ve dirençtir (R). Voltaj volt olarak ölçülür, akım amper olarak ölçülür ve direnç ohm olarak ölçülür.

Amper Ölçümü ve Yasası

Elektrik mühendisliğinde üç terimin nasıl ilişkili olduğunu belirten temel bir denklem vardır. Akımın dirence bölünen gerilime veya I = V / R'ye eşittir. Bu, Ohm Yasası olarak bilinir.

Bu ilişkinin sıhhi tesisat sistemi için nasıl geçerli olduğunu görelim. Diyelim ki bahçeyi sulamak için kullandığınız bir hortuma bağlı bir basınçlı su tankınız var.

Depodaki basıncı artırırsanız ne olur? Muhtemelen bunu su çıkışı ile yaparsınız. Aynısı bir elektrik sistemi için de geçerlidir: Voltajı artırmak daha fazla akım akışı sağlayacaktır.

Diyelim ki hortumun çapını ve tanka giden tüm bağlantı elemanlarını arttırdınız. Muhtemelen bunun hortumdan daha fazla su çıkmasını sağladığını tahmin etmişsinizdir. Bu, bir elektrik sistemindeki direnci azaltmak gibidir, bu da akım akışını artırır. Bu da amper yasasını açıklar.

Amper ölçümü ilse artık multimetre yardımı ile yapılır. Böylece 10 amperden küçük ölçümler dahi kolaylıkla yapılır.